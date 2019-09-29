شاهد: بايرن ميونيخ يتخطى بادربورن وينفرد بصدارة الدوري الألماني

فاز بايرن ميونيخ بصعوبة 3-2 على مستضيفه بادربورن ليتقدم إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مستفيدا من هزيمة منافسه لايبزيغ للمرة الأولى هذا الموسم.

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