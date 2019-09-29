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شاهد: بايرن ميونيخ يتخطى بادربورن وينفرد بصدارة الدوري الألماني

28/9/2019

فاز بايرن ميونيخ بصعوبة 3-2 على مستضيفه بادربورن ليتقدم إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مستفيدا من هزيمة منافسه لايبزيغ للمرة الأولى هذا الموسم.

التفاصيل
  • سجل سيرج نابري وفيليب كوتينيو وروبرت ليفاندوفسكي أهداف بايرن ميونخ في الدقائق 15 و55 و79 على التوالي.
  • فيما سجل كاي بروجر وجاميليو كولينز هدفي بادربورن في الدقيقتين 68 و84.
  • بهذا الفوز رفع بايرن رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد بادربورن عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.
  • انفراد بايرن بصدارة الدوري جاء بعد خسارة لايبزيغ 3-1 أمام ضيفه شالكه ليخسر للمرة الأولى هذا الموسم.
  • هذا هو الفوز الرابع لبايرن ميونخ في الدوري هذا الموسم، وبهذا يحافظ بايرن على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم، لكنه تعادل في مباراتين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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