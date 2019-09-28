شاهد: نيمار يقود سان جيرمان لعبور بوردو في الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان، السبت، فوزًا مهما على مضيفه بوردو بهدف من دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الفرنسي لكرة القدم.

جاءت المباراة من طرف واحد في شوطها الأول، بسيطرة كاملة لباريس سان جيرمان، الذي أهدر لاعبوه عددا كبيرا من الأهداف المحققة.

وتواصلت السيطرة للفريق الباريسي في الشوط الثاني، وتواصل معها إهدار الفرص السهلة، حتى نجح البرازيلي نيمار داسيلفا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة، ارتقى باريس سان جيرمان للصدارة من جديد برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد بوردو عند 12 نقطة في المركز الخامس.

ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة للدوري، فيما يعد سانت إيتيان أكثر من توج باللقب في 10 مناسبات.