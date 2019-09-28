البث الحي
رياضة

شاهد: مانشستر سيتي يلاحق ليفربول على قمة "البريميرليغ"

28/9/2019

واصل فريق مانشستر سيتي، السبت، مطاردته لليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 16 نقطة في الوصافة بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

بادر مانشستر سيتي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق البرازيلي غابرييل خيسوس.

ومع حلول الدقيقة 33 أدرك إيفرتون التعادل عبر دومينيك كالفيرت ليوين لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني عن طريق الجزائري رياض محرز في الدقيقة 71.

وجاءت الدقيقة 85 لتشهد الهدف الثالث للسيتي عن طريق رحيم سترلينغ ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)