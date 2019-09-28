شاهد: مانشستر سيتي يلاحق ليفربول على قمة "البريميرليغ"

واصل فريق مانشستر سيتي، السبت، مطاردته لليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 16 نقطة في الوصافة بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

بادر مانشستر سيتي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق البرازيلي غابرييل خيسوس.

ومع حلول الدقيقة 33 أدرك إيفرتون التعادل عبر دومينيك كالفيرت ليوين لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني عن طريق الجزائري رياض محرز في الدقيقة 71.

وجاءت الدقيقة 85 لتشهد الهدف الثالث للسيتي عن طريق رحيم سترلينغ ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.