شاهد: ليفربول يحلق في الصدارة بالفوز على شيفيلد بهدف نظيف

عادل فريق ليفربول رقم تشلسي القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز في المواجهات السبع الأولى من عمر المسابقة، بعدما تجاوز مضيفه شيفيلد يونايتد بصعوبة.

ويعد هذا الانتصار رقم 16 على التوالي لفريق ليفربول ليعزز تصدره للمسابقة بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

وافتقر ليفربول للشراسة الهجومية في أغلب الأحيان خلال المباراة على ملعب لم ينتصر عليه منذ 1990.

ولاح العديد من الفرص لكل من ساديو ماني وصلاح وفيرمنيو ولكن لازمهم سوء الحظ.

وجاء الهدف الوحيد بعدما قابل جورجينيو فينالدم كرة مرتدة من الدفاع وسدد كرة ضعيفة حاول الحارس هندرسون الإمساك بها لكنها اصطدمت بيديه ومرت بين قدميه بشكل غريب ودخلت المرمى في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

حاول بعدها تشيفيلد التعويض ولاحت له فرصة في الدقيقة 85 ولكن حارس ليفربول أنقذ الموقف.

لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدف نظيف ويصبح ثاني فريق في تاريخ البريميرليغ يحقق الفوز في مبارياته السبعة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق تشلسي الانطلاقة ذاتها تحت قيادة مدربه البرتغالي الأسبق جوزيه مورينيو، في موسم 2005/2006.