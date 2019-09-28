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شاهد: برشلونة يصعد لوصافة "الليغا" بثنائية في شباك خيتافي

28/9/2019

صعد فريق برشلونة، السبت، لوصافة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب برشلونة على مضيفه خيتافي بهدفين دون رد في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 13 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

تمكن برشلونة من إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة 41.

وفي الوقت الذي بحث فيه خيتافي عن التعادل، أضاف برشلونة هدفه الثاني عن طريق جونيور فيربو في الدقيقة 49.

وشهدت الدقيقة 82 طرد الفرنسي كليمونت لينغليت، ليلعب برشلونة الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ولم يتمكن لاعبو خيتافي من استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، وإحراز هدف حفظ ماء الوجه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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