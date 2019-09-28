شاهد: انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى في قطر

افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بطولة العالم لألعاب القوى "الدوحة 2019″، وهي النسخة السابعة عشر للبطولة والتي تنظم لأول مرة في الشرق الأوسط.

التفاصيل

يشارك في هذه النسخة ألف و998 رياضيا ورياضية من 209 دول، وانطلقت المنافسات رسميا بإقامة الماراثون الليلي للسيدات لأول مرة في التاريخ على كورنيش الدوحة مكان إقامة حفل الافتتاح.

بدأت المنافسات على استاد خليفة الدولي بإقامة التصفيات التمهيدية لعدد من السباقات والمسابقات، وتستمر البطولة حتى السادس من أكتوبر/ تشرين أول القادم.

حضر حفل الافتتاح توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وأعضاء اللجنة، واللورد سباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وأعضاء الاتحاد، وقيادات الحركة الرياضية والأولمبية في العالم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار المسؤولين في قطر.

أمير قطر قال في كلمته خلال حفل الافتتاح" بسم الله وعلى بركة الله أعلن افتتاح بطولة العالم لألعاب القوى "الدوحة 2019″، متمنيا لجميع الوفود المشاركة التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في قطر".

أقيم ماراثون السيدات لأول مرة على كورنيش الدوحة

حفل الافتتاح

قدم في حفل الافتتاح الصقر "فلاح"، تميمة البطولة لعام 2019، مع عارضين ارتدوا ألوانا مبهجة ومختلفة تعبر عن العديد من الثقافات التي تمثلها الدول المشاركة في البطولة، مع ورقصات فلكورية بالأزياء الشعبية لهذه الدول.

بعد إلقاء أمير قطر كلمة الافتتاح انطلقت الألعاب النارية في سماء الدوحة لتشكل صورة مميزة وتعلن معها انطلاق النسخة رقم 17 من بطولة العالم لألعاب القوى بشكل رسمي.

صورة من حفل بطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019

اكتساب خبرات واسعة

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أكد في كلمة أمام الحفل أن "استضافة الدوحة استضافة للعديد من الأحداث والبطولات القارية والعالمية جعلها تتبوأ مكانة متميزة في الساحة الرياضية العالمية، ومكنت كوادرها البشرية من اكتساب خبرات واسعة في تنظيم كبرى البطولات".

سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعلن عن افتتاح بطولة العالم ال١٧ لالعاب القوى في #الدوحة #بطولة_العالم_لألعاب_القوى pic.twitter.com/tcHa0Wi5QP — علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) September 27, 2019