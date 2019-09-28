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الأهلي المصري يتأهل لدوري المجموعات في أبطال أفريقيا

النادي الأهلي المصري يعبر كانو سبورت ويتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا
النادي الأهلي المصري يعبر كانو سبورت ويتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا
28/9/2019

تأهل فريق الأهلي المصري، السبت، إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتغلب الأهلي على ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في إياب دور الـ32 للبطولة القارية.

وجاء تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين من دون رد.

بادر الأهلي بتسجيل هدف مبكر أربك به حسابات المنافس في الدقيقة الثامنة عن طريق المالي أليو ديانغ.

وأهدر لاعبو الفارس الأحمر أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف من دون رد.

وتواصلت الإثارة والضغط من جانب الأهلي وأضاف النيجيري جونيور أجاي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

ومع حلول الدقيقة 55 جاء الهدف الثالث للأهلي عن طريق حسين الشحات، قبل أن يسجل صلاح محسن الهدف الرابع في الدقيقة 88.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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