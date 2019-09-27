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الفيفا يوضح سبب عدم احتساب أصوات مصر لصلاح في تصويت "الأفضل"

محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي
محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي
27/9/2019

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سبب عدم احتساب أصوات مصر للاعب محمد صلاح في اقتراع أفضل لاعب في العالم، بعدما حل في المركز الرابع في التصويت.

التفاصيل
  • تساءل الاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب عدم إدراج أوراق الاقتراع الخاصة بمدرب المنتخب المصري وقائد المنتخب في وثيقة الفيفا التي نشرت بعد الحفل الاثنين الماضي.

الفيفا رد في بيان الخميس جاء فيه:

  • التوقيعات على بطاقات الاقتراع الخاصة بمصر "كانت بالأحرف الكبيرة وبدا أنها غير حقيقية".
  • استمارات التصويت لم توقع من قبل الأمين العام (للاتحاد المصري لكرة القدم) وهو أمر إلزامي.
  • مكتب التصويت خاضع لمراقبة مراجعين مستقلين.
  • جرى الاتصال بمصر أولا لتأكيد الاقتراع، ثم تلقى (الاتحاد المصري) تذكيرين كي يقدم استمارات تصويت موقعة بشكل صحيح في 19 أغسطس/آب الماضي
خلفية
  • كان الاتحاد المصري في حالة من الاضطراب خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب بعد استقالته بسبب خروج المنتخب المصري من دور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها القاهرة.
  • في وقت لاحق من شهر أغسطس/ آب الماضي، أرسل الفيفا فريقا لإدارة الاتحاد المصري بشكل مؤقت لحين انتخاب إدارة جديدة.
  • أسفر التصويت في جائزة "الأفضل" (ذي بيست) التابعة للفيفا عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، بالجائزة للمرة السادسة، بينما حل محمد صلاح في المركز الرابع.
  • أثارت النتيجة جدلا واسعا في مصر بسبب عدم احتساب أصوات الاتحاد المصري، بينما ذهب الصوت المصري الوحيد، وهو صوت الصحفي الرياضي هاني دانيال، إلى السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، كاختيار أول، ومحمد صلاح كاختيار ثالث.
  • يبدو أن هذا التصويت أثار غضب اللاعب المصري الذي حذف الإشارة إلى كونه لاعبا في المنتخب المصري لكرة القدم من حسابيه على تويتر وإنستغرام، مكتفيا بتعريف نفسه بأنه لاعب في نادي ليفربول. 
  • نشر صلاح على حسابه على إنستغرام صورة له ممسكا بعلم مصر وعلق تحتها قائلا "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

  • على حسابه على تويتر نشر صلاح صورة أخرى له مرتديا قميصا عليه جماهير يحملون الأعلام المصرية وكتب تحتها نفس التعليق.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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