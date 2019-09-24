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مدرب إيفرتون يتهم لاعبيه بالهرب من المسؤولية

ماركو سيلفا مدرب إيفرتون الإنجليزي
ماركو سيلفا مدرب إيفرتون الإنجليزي
24/9/2019

اتهم ماركو سيلفا مدرب إيفرتون الإنجليزي لاعبيه أصحاب المستوى المتوسط بالهرب من المسؤولية بعد بداية سيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعانى إيفرتون من ثلاث هزائم في أربع مباريات بالدوري، آخرها أمام شيفيلد يونايتد الوافد الجديد، ليصبح سيلفا على المحك.. وطالب سيلفا اللاعبين برد فعل إزاء هذه البداية الضعيفة، وقال لوسائل إعلام بريطانية " ليس هذا الوقت المناسب لأي شخص للاختباء.."قلت ذلك داخل غرفة اللاعبين أيضا (عقب الهزيمة أمام شيفيلد  يونايتد).. لا يوجد مكان للاختباء ويجب أن نظهر شخصيتنا بشكل أقوى".
 وأضاف "حان الوقت لنلعب كرة القدم ونتحمل المسؤولية أيضا.. أنا هنا دائما من أجل المشجعين، لن أختبئ ولا يمكن لأي شخص أن يختبئ". 
يذكر أن إيفرتون أنفق هذا الصيف الملايين لضم مويس كين وأليكس أيوبي  وأندريه جوميز وفابيان ديلف وجان فيليب جبامين ويوناس لوسل، ورغم ذلك يقبع في المركز 14 في الدوري برصيد سبع نقاط  فقط من ست مباريات.
 

المصدر : رويترز
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