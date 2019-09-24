محمد صلاح يحذف منتخب مصر من حساباته على مواقع التواصل
24/9/2019
حذف اللاعب المصري محمد صلاح تعريفه بأنه لاعب في منتخب مصر لكرة القدم من حسابيه على تويتر وإنستغرام، مكتفيا بتعريف نفسه بأنه لاعب في نادي ليفربول الإنجليزي.
ما القصة؟
اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، حذف الإشارة إلى كونه لاعبا في منتخب مصر من حسابه على موقعي تويتر وإنستغرام.
اكتفى صلاح بالإشارة إلى كونه لاعبا في نادي ليفربول الإنجليزي.
نشر صلاح على حسابه على إنستغرام صورة له ممسكا بعلم مصر وعلق تحتها قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".
على حسابه على تويتر نشر صلاح صورة أخرى له مرتديا قميصا عليه جماهير يحملون الأعلام المصرية وكتب تحتها نفس التعليق.
ما السبب؟
أرجع مراقبون الخطوة التي أقدم عليها صلاح بتعديل صفته على حساباته إلى عدم تصويت ممثل الاتحاد المصري لكرة القدم لصالح صلاح في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص باختيار أفضل لاعب في العالم "ذا بيست".
تصويت الفيفا أسفر عن تتويج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، بالجائزة بينما حل صلاح في المركز الرابع.
خلفيات:
ليست هذه أولى أزمات محمد صلاح مع منتخب بلاده.
وجه صلاح انتقادات لاتحاد كرة القدم في بلاده الشهر الماضي بسبب الأجواء التي رافقت المنتخب المصري خلال كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت في مصر في شهر يوليو/تموز، والتي خرج منها المنتخب المصري من الدور ثمن النهائي.
أكد صلاح أن أعدادا كبيرة من الجماهير كانت تحاصر غرفته الفندقية وأنه كان يضطر للانتظار داخل الغرفة حتى التاسعة والنصف مساء لحين انصراف الناس.
صلاح قال: "عندما كنت أحاول مغادرة غرفتي كنت أجد 200 شخص في انتظاري، والاتحاد المصري يقول لي لماذا أنت متذمر؟"
قبل أكثر من عام شكا صلاح أيضا مما وصفه بالإهانة في طريقة التعامل معه ومع محاميه بعد استخدام صورة صلاح في إعلانات لشركة "WE" للاتصالات المنافسة لشركة فودافون الراعية لصلاح وتجاهل الاتحاد مطالب صلاح المتكررة بإزالة صورته.
العام الماضي أيضا نقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن شخصين مقربين من النجم المصري محمد صلاح أنه يفكر في اعتزال اللعب دوليا مع منتخب الفراعنة عقب نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم بروسيا.
الوكالة أضافت أن صلاح أبلغ مقربين منه أنه يفكر في اعتزال اللعب دوليا، لأنه غاضب من استخدامه كرمز سياسي أثناء معسكر المنتخب القومي المصري في الشيشان.
أعرب صلاح عن انزعاجه بشكل خاص من مأدبة للمنتخب المصري استضافها الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الذي استغل العشاء لمنح صلاح "المواطنة الشرفية".
هذا الأمر دفع وسائل إعلام بريطانية إلى انتقاد صلاح لسماحه للرئيس الشيشاني باستغلاله لتحسين صورة النظام الشيشاني المعروف بانتهاكه لحقوق الإنسان.