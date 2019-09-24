محمد صلاح يحذف منتخب مصر من حساباته على مواقع التواصل

حذف اللاعب المصري محمد صلاح تعريفه بأنه لاعب في منتخب مصر لكرة القدم من حسابيه على تويتر وإنستغرام، مكتفيا بتعريف نفسه بأنه لاعب في نادي ليفربول الإنجليزي.

ما القصة؟

اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، حذف الإشارة إلى كونه لاعبا في منتخب مصر من حسابه على موقعي تويتر وإنستغرام.

اكتفى صلاح بالإشارة إلى كونه لاعبا في نادي ليفربول الإنجليزي.

نشر صلاح على حسابه على إنستغرام صورة له ممسكا بعلم مصر وعلق تحتها قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

على حسابه على تويتر نشر صلاح صورة أخرى له مرتديا قميصا عليه جماهير يحملون الأعلام المصرية وكتب تحتها نفس التعليق.

نجم كرة القدم المصري محمد صلاح

ما السبب؟

أرجع مراقبون الخطوة التي أقدم عليها صلاح بتعديل صفته على حساباته إلى عدم تصويت ممثل الاتحاد المصري لكرة القدم لصالح صلاح في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص باختيار أفضل لاعب في العالم "ذا بيست".

تصويت الفيفا أسفر عن تتويج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، بالجائزة بينما حل صلاح في المركز الرابع.

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