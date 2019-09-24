ماني وشاكيري يغيبان عن مواجهة ليفربول بالكأس

قال بيب لياندرس مساعد مدرب ليفربول إن الفريق سيخوض مواجهة الدور الثالث في كأس رابطة الأندية الانجليزية (الأربعاء) بدون كل من السنغالي ساديو ماني والسويسري شيردان شاكيري.

وأضاف أن السنغالي ماني لم يتعاف من إصابة في الساق تعرض لها أمام تشيلسي بالدوري يوم الأحد الماضي، بينما أصيب شاكيري في ربلة الساق خلال التدريبات.

ويتصدر ماني قائمة هدافي ليفربول في الدوري هذا الموسم برصيد أربعة أهداف بجانب محمد صلاح بينما لم يبدأ شاكيري أساسيا حتى الآن مع فريقه هذا الموسم.

وقال لياندرس لموقع النادي على الانترنت "قرب نهاية تدريبات أمس شعر شاكيري بألم بسيط ولم يتمكن من مواصلة المران، وأظهر الفحص وجود تمزق طفيف "يتعين الانتظار لمدة يومين، لكنه لن يشارك بالتأكيد في مواجهة الغد لأنه يحتاج لبعض الراحة".

وأضاف: "ساديو ماني أصيب بكدمة لكنه يبدو في حالة طيبة، فقد حصل على راحة اليوم وسيتلقى علاجا غدا، أعتقد أنه سيعود إلى التدريب مجددا يوم الخميس المقبل تبدو الأمور طيبة".

هذا وسيستمر غياب الحارس أليسون بيكر والمهاجم ديفوك أوريجي بسبب إصابتين في ربلة الساق والكاحل على الترتيب ولن يشاركا في المواجهة أمام ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة.

وقال لياندرس إن "أليسون في طريقه للتعافي، لكن إصابات ربلة الساق تتطلب الحذر خاصة في حالته ونظرا لضخامته ومقدار الثقل الذي تتحمله ربلة الساق عندما يتحرك سريعا للتصدي للكرات.

وأضاف " أما ديفوك فهو على المسار الصحيح، يتدرب بالفعل ولكنه لا يشارك في المران الجماعي مع الفريق حتى الآن".

