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فايلر يقدم أوراق اعتماده لجمهور وإدارة الأهلي

مدرب الأهلي الجديد ريني فايلر
مدرب الأهلي الجديد ريني فايلر
24/9/2019

سريعا جدا قدم مدرب الأهلي الجديد ريني فايلر أوراق اعتماده لجمهور النادي ومجلس إدارته، فالمستوى الذي ظهر به الفريق في أول مباراتين يقود فيهما الأهلي كانتا كفيلتين بالحكم عليه.

وقدم الأهلي خلال المباراتين عرضا قويا متوجا بالفوز فيهما، الأول كان على الغريم الدائم الزمالك 3 – 2 في مباراة السوبر، والثاني كان على سموحة بهدف نظيف في افتتاح الدوري الممتاز.. ولا شك أن الفوز في المباراة الأولى على الزمالك وتحقيق بطولة في بداية المشوار هو ما جعل أسهم المدرب السويسري تصعد للسماء بعد موجة انتقادات عنيفة تم استقباله بها عند التعاقد معه بدعوى أنه بلا تاريخ يؤهله لتدريب فريق بحجم الأهلي، فضلا عن ابتعاده عن العمل لفترة طويلة.

تشكيل الأهلي في المباراتين وطريقة اللعب زاد من ثقة الجماهير في مدرب فريقهم الجديد، حيث وضح من التشكل في المباراتين أن المدرب لديه رؤية ثاقبة في اختيار اللاعبين، فهو لا ينظر لأسماء النجوم ولا تاريخهم بقدر ما ينظر للمصلحة العامة، وتجلى ذلك بالدفع في المباراة الأولى بالنيجيري جونيور أجاي الذي دفع به مركز رأس الحربة الصريح على حساب ابن النادي مروان محسن، فيما استبعد اللاعب المخضرم وليد سليمان من التشكيلة تماما.. أما بالنسبة لطريقة اللعب فقد طبق فايلر طريقة 4 – 2 – 3 – 1 تلك الطريقة التي يعتمد عليها معظم مدربو الأندية الأوروبية الكبيرة مثل بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وغيرهم، وهي طريقة لعب هجومية بالأساس تركز على زيادة الضغط الهجومي على المنافس وتنويع اللعب من الأجنحة والعمق، ورغم أنها طريقة تتطلب مجهودا ضخما من اللاعبين وحركة دائمة من كافة المراكز إلا أن اللاعبين نفذوها بشكل جيد جدا في المباراتين وهو أمر يحسب للمدرب قبل أن يحسب للاعبين، لأنه يعكس قوة شخصيته وقدرته على قيادة اللاعبين للقيام بمهامهم المنوطين بها.
المؤشرات الأولى تقول إن فايلر قد لا يجد صعوبة في الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم وربما الكأس، لكن يبقى الاختبار الحقيقي والمهمة الأكبر في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي عجز الأهلي عن تحقيقها لست سنوات متصلة بعد أن كان هو صاحب النصيب الأكبر من الفوز بها حيث فاز بها ثماني مرات مقابل خمس مرات لأقرب منافسيه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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