زيدان في ورطة قبل مواجهة أوساسونا

يواجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أزمة كبيرة قبل مباراته المهمة القادمة أمام أوساسونا بالأسبوع السادس للدوري الإسباني.

تأتي هذه الأزمة بعد تعرض الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لإصابة مفاجئة تحرمه من المشاركة في المباراة، ذلك في الوقت الذي يعاني فيه البرازيلي مارسيلو من إصابة مماثلة تصعب من فرصة لحاقه بالمباراة.. ورغم أن المباراة لم يتبق عليها إلا يوم واحد إلا أن زيدان لم يستقر بعد على لاعب يشغل هذا المركز.. وإذا كان قد استدعى اللاعب الشاب فران جارسيا الذي يشغل نفس المركز إلا أنه لم يستقر بعد على إشراكه بشكل نهائي، حيث يفضل زيدان أن يكون البديل لاعبا صاحب خبرة وليس صغير السن، لا سيما وأنه يعتمد في طريقة لعبه على الظهيرين بشكل كبير.

هذا وكان الريال قد اختتم تدريباته استعدادا للمباراة، وشهدت التدريبات عودة النجمين الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني إيسكو، فيما شارك في تدريبات منفردة الإسباني إبراهيم دياز الذي يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي تمهيدا لعودته للمباريات.

