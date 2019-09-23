إسرائيل تمنع دخول لاعبين من غزة لخوض مباراة في الضفة الغربية

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دخول معظم اللاعبين في فريق كرة قدم في غزة كان من المقرر أن يلعب مع فريق من الضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
التفاصيل
- ادعت وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية (شين بيت) أن الفحص الأمني قد حول معلومات تشير إلى "صلة أعضاء في الفريق بالإرهاب" دون ذكر تفاصيل.
- وتقول جماعة جيشا الحقوقية الإسرائيلية إن محكمة إسرائيلية انحازت إلى الحكومة يوم الإثنين في قرارها، ما يعني أنه من غير المرجح أن تتم المباراة المقررة يوم الأربعاء.
- ويعيش سكان غزة تحت الحصار الإسرائيلي المصري، ويتعين عليهم الحصول على تصاريح للمغادرة.
- وتصعب هذه الخطوات من قبل السلطات في إسرائيل ومصر حركة التنقل من وإلى القطاع على نحو متزايد، ما يزيد من تعقيدات الحياة في القطاع.
- كانت سلطات الاحتلال قد منعت الشهر الماضي، مغادرة فريق نادي خدمات رفح في مباراة الإياب مع فريق شباب بلاطة، محاولا إفشال المباريات بين النوادي المحلية.
- وكان من المفترض أن تجري موقعة الإياب في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول بعثة (الأخضر الرفحي) الضفة المحتلة في المرة الأولى، كما رفضت في وقت سابق تصاريح دخول البعثة الرياضية.