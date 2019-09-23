إسرائيل تمنع دخول لاعبين من غزة لخوض مباراة في الضفة الغربية

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دخول معظم اللاعبين في فريق كرة قدم في غزة كان من المقرر أن يلعب مع فريق من الضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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