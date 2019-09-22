شاهد: ليفربول يواصل انطلاقته ويعبر تشلسي بثنائية في "البريميرليغ"

حقق ليفربول المتصدر فوزه السادس على التوالي وحافظ على العلامة الكاملة والبداية المثالية للموسم بانتصاره 2-1 خارج أرضه على تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
التفاصيل:
- تقدم ليفربول بهدفين في أول نصف ساعة عن طريق ترينت ألكسندر-أرنولد وروبرتو فيرمينو قبل أن يقلص نغولو كانتي الفارق في الشوط الثاني بتسديدة رائعة.
- بات رصيد ليفربول 18 نقطة في الصدارة وبفارق خمس نقاط عن غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي سحق واتفورد 8-صفر بينما تجمد رصيد تشلسي عند ثماني نقاط في المركز 11.
- حقق فريق يورغن كلوب بطل أوربا بذلك 15 فوزا متتاليا في الدوري، بدءا من الموسم الماضي، في رقم قياسي للنادي.
- تقدم ليفربول بهدف بعد 14 دقيقة حيث أطلق ألكسندر-أرنولد تسديدة من حافة المنطقة بعد لمسة من محمد صلاح من ركلة حرة.
- ظهر تشلسي بشكل جيد واعتقد أنه أدرك التعادل عن طريق سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 26 لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بعدما أظهرت الإعادة أن ميسون ماونت كان في موقف تسلل بمسافة ضئيلة.
- استغل ليفربول ذلك بشكل مثالي بعد أربع دقائق إذ أرسل آندي روبرتسون كرة عرضية من ناحية اليسار وقابلها فيرمينو بضربة رأس بعدما كان وحيدا دون رقابة بالقرب من المرمى.
- قلص كانتي الفارق بشكل رائع إذ راوغ فابينيو لاعب الوسط قبل أن يشق طريقه ويطلق تسديدة من حافة المنطقة في مرمى الحارس أدريان.
- استمر ضغط تشلسي وتراجع ليفربول إلى الدفاع، وخرج صلاح وساديو ماني، لكن البديل ميشي باتشواي أهدر فرصة أصحاب الأرض للتعادل.
- كاد ليفربول أن يضيف الهدف الثالث بعد الاستراحة إذ وصلت الكرة إلى فيرمينو داخل المنطقة في وضع مناسب وسدد في الزاوية البعيدة لكن الحارس أريزابالاغا حولها إلى ركلة ركنية بصعوبة.