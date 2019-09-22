شاهد: ليفربول يواصل انطلاقته ويعبر تشلسي بثنائية في "البريميرليغ"

حقق ليفربول المتصدر فوزه السادس على التوالي وحافظ على العلامة الكاملة والبداية المثالية للموسم بانتصاره 2-1 خارج أرضه على تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

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