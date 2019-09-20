الأهلي يهزم الزمالك 3-2 ويتوج بكأس السوبر المصرية

توج الأهلي بطل الدوري بلقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة 11 في تاريخه بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك بطل الكأس 3-2 بفضل هدفين من النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق.

الأهلي يهزم الزمالك ويتوّج بالسوبر المصري