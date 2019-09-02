فيفا يعلن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإثنين، القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وضمت القائمة الهولندي فرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

إنجازات اللاعبين

توج فان دايك ببطولة دوري أبطال أوربا الموسم الماضي، كما حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في أوربا متغلبا على رونالدو وميسي، ووصل مع منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوربية.

فاز رونالدو بلقب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) مع اليوفي، كما فاز مع منتخب البرتغال بدوري الأمم الأوربية.

توج ميسي بلقب الدوري الإسباني (الليغا) رفقة برشلونة، ووصل مع منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا التي فازت بها البرازيل.

وكان فيفا قد أعلن عن القائمة الأولية للمرشحين للفوز بالجائزة، والتي ضمت بالإضافة للثلاثي الذي وصل للقائمة النهائية كل من:

البلجيكي إيدن هازارد.

الفرنسي كيليان مبابي.

الهولنديان ماتياس دي ليخت وفرانكي دي يونغ.

الإنجليزي هاري كين.

المصري محمد صلاح.

السنغالي ساديو ماني.

مرشحون لجوائز أخرى

اختار فيفا للتنافس على جائزة أفضل حارس البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) ومواطنه إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) والألماني تير شتيغن (برشلونة الإسباني).

يتنافس الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) على جائزة أفضل مدرب مع الألماني يورغن كلوب (ليفربول) والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام).

ضمن السباق للظفر بجائزة بوشكاش لأفضل هدف، اختار الفيفا أهدافا لميسي والكولومبي خوان فيرناندو كينترو والمجري دانييل زسوري.

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم يوم 23 من سبتمبر /أيلول الجاري في ملعب سان سيرو بمدينة ميلان الإيطالية.