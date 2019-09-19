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شاهد: دي ماريا يقود سان جيرمان لانتصار كاسح على ريال مدريد

18/9/2019

قدم انخيل دي ماريا أداء متفردا ليسجل هدفين ويساعد باريس سان جيرمان في الفوز على ضيفه ريال مدريد الاسباني 3-صفر.

وذلك في المباراة التي جرت بينهما ضمن المجموعة الأولى بدوري أبطال أوربا لكرة القدم، الأربعاء.

وفي غياب الثلاثي المميز المؤلف من كيليان مبابي ونيمار وادينسون كافاني، سجل دي ماريا هدفين في الشوط الأول ليكبل سان جيرمان أداء الريال طوال اللقاء وأضاف توماس مونييه الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وفشل ريال بقيادة مدربه زين الدين زيدان، والذي أطاح بباريس سان جيرمان في دور 16 للبطولة في موسم 2017-2018 وغاب عنه مجموعة من اللاعبين البارزين خلال اللقاء الذي أقيم على استاد بارك دي برينس، في إطلاق تسديدة واحدة على المرمى وتعرض لأول هزيمة له هذا الموسم.

وتصدر سان جيرمان جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط متفوقا على كلوب بروج وغلطة سراي. وتعادل بروج مع غلطة سراي سلبيا في وقت سابق اليوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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