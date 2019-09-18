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رياضة|السعودية

العفو الدولية تطالب يوفنتوس ولاتسيو بعدم اللعب في السعودية

العفو الدولية طالبت بعدم إقامة مباراة السوبر الإيطالي في السعودية بسبب سجلها في حقوق الإنسان
العفو الدولية طالبت بعدم إقامة مباراة السوبر الإيطالي في السعودية بسبب سجلها في حقوق الإنسان
18/9/2019

طالبت منظمة العفو الدولية ونقابة الصحفيين الإيطاليين ناديي يوفنتوس ولاتسيو الإيطاليين بعدم إقامة مباراة السوبر بينهما في السعودية. 

التفاصيل
  • نشرت العفو الدولية الثلاثاء نص خطاب أرسلته مع نقابة الصحفيين الإيطاليين (يونيون سينديكال جورناليست راى) إلى رئيسي الناديين.
  • جاء في الخطاب أن وضع حقوق الإنسان في السعودية لا يزال مثيرا للقلق إلى أبعد حد على الرغم من حملة التواصل التي تقوم بها الحكومة السعودية لإظهار أن البلاد تبذل الجهود من أجل الإصلاح. 
  • أشار الخطاب إلى واقعة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول وإلى المدون رائف بدوي المعتقل في السعودية. 
  • قالت المنظمة والنقابة إن الناديين يمكنهما إلغاء إقامة المباراة في السعودية دون أن يكون الدوري الإيطالي قد خالف العقد.
  • ينص العقد على إقامة ثلاث مباريات في السعودية في غضون خمسة أعوام وكانت أول مباراة هي التي أقيمت في الـ 16 من يناير/ كانون الثاني الماضي.  
خلفيات
  • صاحبت إقامة مباراة السوبر السابقة بين يوفنتوس وميلان في جدة في يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجات لناشطي حقوق الإنسان.
  • من المنتظر أن تقام مباراة السوبر التالية بين يوفنتوس ولاتسيو إما في ديسمبر/ كانون أول أو يناير/ كانون ثاني المقبلين. 
المصدر : الألمانية
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