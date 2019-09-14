شاهد: ماني وصلاح يقودان ليفربول لفوز ثمين على نيوكاسل بثلاثية

سجل المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني هدفين، وأضاف زميله المصري محمد صلاح هدفا، ليقودا ليفربول إلى تحويل تأخره إلى فوز ثمين 3-1 على نيوكاسل.

جاء ذلك في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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