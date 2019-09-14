شاهد: ماني وصلاح يقودان ليفربول لفوز ثمين على نيوكاسل بثلاثية

سجل المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني هدفين، وأضاف زميله المصري محمد صلاح هدفا، ليقودا ليفربول إلى تحويل تأخره إلى فوز ثمين 3-1 على نيوكاسل.
جاء ذلك في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
التفاصيل
- واصل ليفربول انطلاقته الرائعة في المسابقة هذا الموسم وحافظ على العلامة الكاملة حتى الآن بتحقيق الفوز الخامس على التوالي.
- سيطر ليفربول على مجريات اللقاء طوال الـ90 دقيقة، وسط محاولات من نيوكاسل بهجوم مرتد.
- بادر نيوكاسل بهز الشباك عن طريق اللاعب الهولندي ويترو فيليمز في الدقيقة السابعة.
- رد ليفربول بهدفين لساديو ماني في الدقيقتين 28 و40 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول.
- في الشوط الثاني، سجل صلاح هدفا رائعا في الدقيقة 82 ليؤكد به فوز ليفربول وانفراده بصدارة جدول المسابقة.
- بهذه النتيجة، يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.