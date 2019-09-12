ميسي: أردت عودة نيمار إلى برشلونة

قال ليونيل ميسي لصحيفة سبورت الإسبانية اليوم الخميس إنه أراد عودة نيمار إلى برشلونة هذا العام لأن اللاعب البرازيلي يمكنه مساعدة النادي على المضي قدما.

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ميسي قائد برشلونة: في الحقيقة كنت أود أن يعود نيمار.

ميسي: نيمار كان يتطلع أيضا للعودة لصفوف بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ميسي: "لا أعرف ما حدث بين المسؤولين. أعرف أنهم تحدثوا مع نيمار وأخبرني بكيفية سير الأمور وكنت أتطلع حقا لعودته."

"أتفهم صعوبة المفاوضات مع سان جيرمان ونيمار لأنه أحد أفضل اللاعبين ولم تكن المفاوضات سهلة على الاطلاق".

ميسي: أتفهم معارضة البعض لهذا الأمر وهذا طبيعي نظرا للطريقة التي تركنا بها لكن بالتفكير من منظور رياضي اعتبره أحد أفضل لاعبي العالم.

ميسي: "بالتأكيد كان سيزيد فرصنا في تحقيق النتائج المرجوة وكان النادي سيتقدم في أمور تتعلق بالرعاية وحقوق الصور والتطور ولكن في النهاية لم تتم الصفقة".

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قال الأسبوع الماضي إن النادي فعل كل ما هو ممكن للتعاقد مع نيمار.

بارتوميو قال إن النادي لم يستطع توفير المبلغ الذي طلبه سان جيرمان لبيع المهاجم الذي سجل 105 أهداف في أربعة مواسم مع برشلونة.

باق في برشلونة

نفى ميسي هداف برشلونة التاريخي وجود نية لترك النادي قريبا رغم وجود شرط في عقده يسمح له بالرحيل مجانا في نهاية كل موسم إذا أراد ذلك.

وقال اللاعب الأرجنتيني: "يمكن أن أقول إنني أريد الاستمرار في برشلونة قدر المستطاع وإنهاء مسيرتي هنا لأنني في بيتي.

ميسي: "أريد البقاء طالما كنت في حالة جيدة وألعب بشكل جيد وأشعر بأهميتي ضمن مشروع ناجح".

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