القبض على المشجع المتهم بالهجوم العنصري ضد محمد صلاح

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، إلقاء القبض على المشجع الذي وجه هجومًا عنصريًا على لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي.

التفاصيل:

وفقًا لبيان شرطة مقاطعة ميرسيسايد، نشرته وسائل إعلام محلية، "تم إلقاء القبض على رجل بعد نشر تغريدة عنصرية فيما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول".

البيان أضاف، "بعد التحريات تم القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، من مدينة واترلو، صباح الخميس، للاشتباه في ارتكابه جريمة شديدة العنصرية، وعرقلة ضابط أثناء قيامه بوظيفته".

اختتمت الشرطة بيانها بالقول "تم نقل المتهم إلى قسم الشرطة لاستجوابه".

Fans have united to condemn the racist abuse about Mo Salahhttps://t.co/aa3a0Td7W2 — Liverpool Echo (@LivEchonews) August 8, 2019

صورة ساخرة

الشرطة البريطانية أصدرت، في وقت سابق الخميس، بيانًا قالت فيه: "نحن على دراية بتغريدة عنصرية نُشرت فيما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول، تضمنت صورة ساخرة للاعب، وشاركها الآخرون، وسنحقق في الأمر".

البيان أضاف: "لن يتم التسامح مع جريمة الكراهية بأي شكل من الأشكال، ومع الذين يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين، والذين يرتكبون جريمة جنائية مثل جريمة الكراهية عند القيام بذلك، يحتاجون إلى فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون">

نادي إيفرتون أصدر بيانًا على موقعه الرسمي، أدان فيه "بكل قوة أي نوع من أنواع العنصرية".

النادي أضاف: "شاركنا التغريدات مع السلطات المختصة، ونبحث الأمر أكثر لفهم ما إذا كان هذا المشجع معروف للنادي بأي شكل من الأشكال".

التغريدة التي نشرت على موقع "تويتر" من قبل أحد مشجعي نادي إيفرتون ضد محمد صلاح، تضمنت رسما مسيئا لصلاح، والتي تم حذفها في وقت لاحق

خلفيات: