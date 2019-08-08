البث الحي
رياضة

القبض على المشجع المتهم بالهجوم العنصري ضد محمد صلاح

لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي
لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي
8/8/2019

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، إلقاء القبض على المشجع الذي وجه هجومًا عنصريًا على لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي.

التفاصيل:
  • وفقًا لبيان شرطة مقاطعة ميرسيسايد، نشرته وسائل إعلام محلية، "تم إلقاء القبض على رجل بعد نشر تغريدة عنصرية فيما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول".
  • البيان أضاف، "بعد التحريات تم القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، من مدينة واترلو، صباح الخميس، للاشتباه في ارتكابه جريمة شديدة العنصرية، وعرقلة ضابط أثناء قيامه بوظيفته".
  • اختتمت الشرطة بيانها بالقول "تم نقل المتهم إلى قسم الشرطة لاستجوابه".

صورة ساخرة
  • الشرطة البريطانية أصدرت، في وقت سابق الخميس، بيانًا قالت فيه: "نحن على دراية بتغريدة عنصرية نُشرت فيما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول، تضمنت صورة ساخرة للاعب، وشاركها الآخرون، وسنحقق في الأمر".
  • البيان أضاف: "لن يتم التسامح مع جريمة الكراهية بأي شكل من الأشكال، ومع الذين يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين، والذين يرتكبون جريمة جنائية مثل جريمة الكراهية عند القيام بذلك، يحتاجون إلى فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون">
  • نادي إيفرتون أصدر بيانًا على موقعه الرسمي، أدان فيه "بكل قوة أي نوع من أنواع العنصرية".
  • النادي أضاف: "شاركنا التغريدات مع السلطات المختصة، ونبحث الأمر أكثر لفهم ما إذا كان هذا المشجع معروف للنادي بأي شكل من الأشكال".  
  • التغريدة التي نشرت على موقع "تويتر" من قبل أحد مشجعي نادي إيفرتون ضد محمد صلاح، تضمنت رسما مسيئا لصلاح، والتي تم حذفها في وقت لاحق
خلفيات:
  • صلاح وقع ضحية تصرفات عنصرية من مشجعي تشلسي في الموسم الماضي، بعد انتشار فيديو يظهرون فيه وهم يؤدون أغنية مهينة بحقه، نعتوه خلالها بـ "المفجِّر".
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)