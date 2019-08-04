شاهد: سيتي يهزم ليفربول بركلات الترجيح ويتوج بكأس السوبر

فاز مانشستر سيتي ببطولة الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي) بعد الفوز 5-4 على ليفربول بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في مباراة مثيرة في ملعب ويمبلي، الأحد.

التفاصيل:

تقدم رحيم سترلينغ، لاعب ليفربول السابق، بهدف لسيتي بطل الثلاثية المحلية الموسم الماضي في الدقيقة 12 وسط سيطرة تامة على الشوط الأول من فريق المدرب بيب جوارديولا.

أداء ليفربول بطل أوربا تطور كثيرا في الشوط الثاني وأدرك المدافع البديل جويل ماتيب التعادل بضربة رأس في الدقيقة 77.

أنقذ كايل ووكر مدافع سيتي كرة من على خط المرمى في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع بعد ضربة رأس من محمد صلاح الذي أهدر قبلها مباشرة انفرادا بمرمى الحارس كلاوديو برافو.

سجل سيتي، الذي حقق إنجازا بحصد الثلاثية، ركلات الترجيح الخمس بنجاح ليواصل الهيمنة التامة على الألقاب المحلية بينما أهدر جورجينيو فينالدم لاعب ليفربول حيث تصدى الحارس برافو للكرة.





صراع قد يتكرر