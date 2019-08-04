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شاهد: سيتي يهزم ليفربول بركلات الترجيح ويتوج بكأس السوبر

4/8/2019

فاز مانشستر سيتي ببطولة الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي) بعد الفوز 5-4 على ليفربول بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في مباراة مثيرة في ملعب ويمبلي، الأحد.

التفاصيل:
  • تقدم رحيم سترلينغ، لاعب ليفربول السابق، بهدف لسيتي بطل الثلاثية المحلية الموسم الماضي في الدقيقة 12 وسط سيطرة تامة على الشوط الأول من فريق المدرب بيب جوارديولا.
  • أداء ليفربول بطل أوربا تطور كثيرا في الشوط الثاني وأدرك المدافع البديل جويل ماتيب التعادل بضربة رأس في الدقيقة 77.
  • أنقذ كايل ووكر مدافع سيتي كرة من على خط المرمى في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع بعد ضربة رأس من محمد صلاح الذي أهدر قبلها مباشرة انفرادا بمرمى الحارس كلاوديو برافو.
  • سجل سيتي، الذي حقق إنجازا بحصد الثلاثية، ركلات الترجيح الخمس بنجاح ليواصل الهيمنة التامة على الألقاب المحلية بينما أهدر جورجينيو فينالدم لاعب ليفربول حيث تصدى الحارس برافو للكرة.
     
صراع قد يتكرر
  • أوضحت المواجهة المتكافئة أن الصراع بين الفريقين على اللقب قد يتكرر بعدما حصد سيتي 98 نقطة مقابل 97 لغريمه العام الماضي.
  • يورغن كلوب مدرب ليفربول قال "في الشوط الثاني لعبنا بشكل رائع جدا وقدمنا أداء قويا جدا".
  • كلوب أضاف "لا يمكنني أن أشعر بالإحباط اليوم. الأداء كان أهم اليوم من الفوز. الآن ندرك أننا لا نزال هنا".
     
  • رد إطار المرمى محاولتين من ثنائي ليفربول صلاح وفيرجيل فان ديك في الشوط الثاني كما سدد سترلينغ كرة في القائم.
  • أظهرت تقنية مراقبة خط المرمى أن كرة فان ديك، التي اصطدمت بالقائم ثم ارتدت، سقطت على خط الملعب ولم تدخل بكامل محيطها.
  • سيفتتح ليفربول الدوري يوم الجمعة على أرضه أمام نوريتش سيتي الوافد الجديد بينما يبدأ سيتي مسيرته باللعب في ضيافة وست هام يونايتد.
     
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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