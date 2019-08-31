شاهد: مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية

أمطر فريق مانشستر سيتي، السبت، مرمى ضيفه برايتون برباعية نظيفة في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
التفاصيل
- بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 10 نقاط بينما تجمد رصيد برايتون عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
- دخل مانشستر سيتي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، وهو ما تحقق عن طريق البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية.
- مع حلول الدقيقة 42 أضاف الأرجنتيني سيرغيو أغويرو الهدف الثاني للسيتي ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين من دون رد.
- في الوقت الذي حاول فيه برايتون تقليص النتيجة، تمكن أغويرو من إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 55.
- جاءت الدقيقة 79 لتشهد معها الهدف الرابع لمانشستر سيتي عن طريق البرتغالي بيرناندو سيلفا.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج مانشستر سيتي فائزًا باللقاء.