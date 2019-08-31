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شاهد: ليفربول يحتفظ بالقمة بعد الفوز على بيرنلي بثلاثية

31/8/2019

سجل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقما قياسيا للنادي بالفوز للمرة 13 على التوالي في دوري الأضواء والتغلب 3-صفر خارج أرضه على بيرنلي، السبت.

وبذلك يحتفظ ليفربول بالتقدم بفارق نقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب. 

التفاصيل:
  • بعد أن بدأ بيرنلي المباراة بقوة، وسدد كريس وود كرة قوية أنقذها الحارس أدريان، تقدم لاعب ليفربول ألكسندر-أرنولد بهدف في الدقيقة 33 بعدما ساعده الحظ في هز الشباك.
  • حاول أرنولد أن يرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لكنها اصطدمت بظهر وود وخدعت نيك بوب حارس بيرنلي ودخلت مرماه.
     
  • إذا كان فريق شون دايك شعر أن الحظ عانده في الشوط الأول فإنه لن يلوم إلا نفسه عندما أهدى ليفربول الهدف الثاني بعد أربع دقائق. 
  • مرر بن مي مدافع بيرنلي الكرة إلى روبرتو فيرمينو الذي تقدم إلى الأمام ومرر إلى ساديو ماني ليسجل المهاجم السنغالي بهدوء بتسديدة أرضية متقنة.
  • اختتم فيرمينو الثلاثية قبل تسع دقائق من النهاية بعد مجهود فردي من محمد صلاح الذي راوغ اثنين من المدافعين قبل أن تصل الكرة إلى زميله البرازيلي.
     
  • تصدر هاشتاج #صلاح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عالميا، عقب انفعال السنغالي ساديو ماني خلال استبداله أمام بيرنلي.
  • أثار محمد صلاح غضب زميله ماني، بعد أن رفض تمرير الكرة له في  إحدى الفرص الهجومية أثناء المباراة.
خلفيات:
  • بهذا الفوز، يرتفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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