شاهد: ليفربول يحتفظ بالقمة بعد الفوز على بيرنلي بثلاثية

سجل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقما قياسيا للنادي بالفوز للمرة 13 على التوالي في دوري الأضواء والتغلب 3-صفر خارج أرضه على بيرنلي، السبت.

وبذلك يحتفظ ليفربول بالتقدم بفارق نقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب.

التفاصيل:

بعد أن بدأ بيرنلي المباراة بقوة، وسدد كريس وود كرة قوية أنقذها الحارس أدريان، تقدم لاعب ليفربول ألكسندر-أرنولد بهدف في الدقيقة 33 بعدما ساعده الحظ في هز الشباك.

حاول أرنولد أن يرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لكنها اصطدمت بظهر وود وخدعت نيك بوب حارس بيرنلي ودخلت مرماه.





إذا كان فريق شون دايك شعر أن الحظ عانده في الشوط الأول فإنه لن يلوم إلا نفسه عندما أهدى ليفربول الهدف الثاني بعد أربع دقائق.

مرر بن مي مدافع بيرنلي الكرة إلى روبرتو فيرمينو الذي تقدم إلى الأمام ومرر إلى ساديو ماني ليسجل المهاجم السنغالي بهدوء بتسديدة أرضية متقنة.

اختتم فيرمينو الثلاثية قبل تسع دقائق من النهاية بعد مجهود فردي من محمد صلاح الذي راوغ اثنين من المدافعين قبل أن تصل الكرة إلى زميله البرازيلي.





تصدر هاشتاج #صلاح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عالميا، عقب انفعال السنغالي ساديو ماني خلال استبداله أمام بيرنلي.

أثار محمد صلاح غضب زميله ماني، بعد أن رفض تمرير الكرة له في إحدى الفرص الهجومية أثناء المباراة.

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