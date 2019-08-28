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جزائري ينسحب من بطولة العالم للجودو رفضا لمواجهة إسرائيلي

فتحي نورين من أبرز لاعبي الجودو في الجزائر وأفريقيا وسبق له الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للجودو عام 2018
فتحي نورين من أبرز لاعبي الجودو في الجزائر وأفريقيا وسبق له الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للجودو عام 2018
28/8/2019

انسحب لاعب الجودو الجزائري، فتحي نورين، أمس الثلاثاء، من الدور الثالث لبطولة العالم للجودو المقامة حاليا في اليابان، تجنبا لمواجهة إسرائيلي.

التفاصيل
  • نورين كان يتنافس في فئة وزن 73 كيلوغراما.
  • أوقعت القرعة نورين في مواجهة ضد الإسرائيلي بوتبول طاهار، ليقرر بعدها اللاعب الجزائري الانسحاب.
  • نورين كان قد فاز على مصارع من ليختنشتاين في الدور الأول.
  • هذه المرة الثانية التي ينسحب فيها المصارع الجزائري من مواجهة الإسرائيلي بوتبول في منافسات دولية، تفاديا للتطبيع.
  • نورين من أبرز لاعبي الجودو في الجزائر وأفريقيا، وسبق له الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للجودو في فئة وزن 73 كيلوغراما عام 2018. ويلعب في نادي المجمع الرياضي البترولي بالجزائر.
  • انسحب عدد من الرياضيين العرب من مواجهة منافسين إسرائيليين مرات عدة خلال الأعوام الماضية، معتبرين أن القبول بذلك هو تطبيع مرفوض.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية
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