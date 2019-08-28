جزائري ينسحب من بطولة العالم للجودو رفضا لمواجهة إسرائيلي

انسحب لاعب الجودو الجزائري، فتحي نورين، أمس الثلاثاء، من الدور الثالث لبطولة العالم للجودو المقامة حاليا في اليابان، تجنبا لمواجهة إسرائيلي.
التفاصيل
- نورين كان يتنافس في فئة وزن 73 كيلوغراما.
- أوقعت القرعة نورين في مواجهة ضد الإسرائيلي بوتبول طاهار، ليقرر بعدها اللاعب الجزائري الانسحاب.
- نورين كان قد فاز على مصارع من ليختنشتاين في الدور الأول.
- هذه المرة الثانية التي ينسحب فيها المصارع الجزائري من مواجهة الإسرائيلي بوتبول في منافسات دولية، تفاديا للتطبيع.
- نورين من أبرز لاعبي الجودو في الجزائر وأفريقيا، وسبق له الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للجودو في فئة وزن 73 كيلوغراما عام 2018. ويلعب في نادي المجمع الرياضي البترولي بالجزائر.
- انسحب عدد من الرياضيين العرب من مواجهة منافسين إسرائيليين مرات عدة خلال الأعوام الماضية، معتبرين أن القبول بذلك هو تطبيع مرفوض.