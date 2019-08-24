شاهد: ثنائية صلاح أمام أرسنال تقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزه الثالث في العدد ذاته من المباريات بعدما أحرز

محمد صلاح هدفين في الفوز المقنع 3-1 على ضيفه أرسنال اليوم السبت ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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