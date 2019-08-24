شاهد: ثنائية صلاح أمام أرسنال تقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزه الثالث في العدد ذاته من المباريات بعدما أحرز
محمد صلاح هدفين في الفوز المقنع 3-1 على ضيفه أرسنال اليوم السبت ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
التفاصيل:
- فاز أرسنال في أول مباراتين وكاد الجناح نيكولا بيبي، المنتقل في صفقة قياسية للنادي اللندني، أن يفتتح التسجيل في ثلاث مناسبات إذ هدد مرمى ليفربول في الهجمات المرتدة.
- لكن قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول انتزع بطل أوربا، الذي استحوذ مبكرا على الكرة، التقدم عندما قفز جويل ماتيب أعلى من الجميع ليضع الكرة بضربة رأس في المرمى بعد ركلة ركنية من ترينت ألكسندر-أرنولد.
- بدا أن المباراة ستكون مثيرة بعد انتهاء الشوط الأول لكن ليفربول ضاعف الفارق بعد أربع دقائق من استئناف اللعب بعدما تسبب ديفيد لويز مدافع تشيلسي السابق في ركلة جزاء بجذب صلاح من القميص وسدد اللاعب المصري الكرة في المرمى.
- كان قرارا غير مفهوم من لويز التي تواصل يومه السيء عندما ترك صلاح يهرب من الرقابة ليهز مهاجم ليفربول الشباك بتسديدة رائعة ويجعل النتيجة 3-صفر.
- قلص البديل لوكاس توريرا الفارق لأرسنال قبل خمس دقائق من النهاية لكن الأمور كان حُسمت بالفعل.