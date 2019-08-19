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رياضة|مصر

مصر: سخرية من مكافأة منتخب اليد للناشئين الفائز بكأس العالم

منتخب مصر للناشئين الفائز ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الأولى
منتخب مصر للناشئين الفائز ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الأولى
19/8/2019

أصيب مشجعو منتخب مصر للناشئين الفائز ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الأولى، بصدمه في أعقاب إعلان الاتحاد المصري صرف مكافأة 1500 جنية (90 دولارا) لكل لاعب لفوزهم بالبطولة.

وهاجم رياضيون ونقاد وإعلاميون ونشطاء هذه المكافأة التي تقل عن الحد الأدنى للأجور في مصر (2000 جنيه)، وطالبوا بتعديل طريقة الإنفاق على منتخبات مصر ووقف الإسراف على فرق كرة القدم "الفاشلة" والاهتمام بالرياضات الأخرى.

ردود الأفعال
  • أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد في مصر، أن مكافأة تتويج منتخب الناشئين ببطولة العالم التي أقيمت في مقدونيا، ستكون 1500 جنيه لكل لاعب، وبرر ضعف المكافأة بأن "الإمكانيات المادية لا تسعفه"، ولا يوجد رعاة للفريق.
  • رئيس الاتحاد قال إن وزارة الرياضة ستصرف لهم مكافأة أخرى، وأعلن رجل أعمال تبرعه بمكافأة مالية قيمتها 100 ألف جنيه، حوالي 6 آلاف دولار، لصالح منتخب ناشئي اليد (7 لاعبين + 4 احتياطي + 4 مدربين) أي حوالي 6 آلاف جنيه لكل لاعب.

  • سخر مصريون على مواقع التواصل من صرف 90 دولارا فقط لكل لاعب، معتبرين أنه مبلغ لا يشتري حذاء رياضيا، ولا طاقما رياضيا واحدا، ولا يعادل راتب اقل موظف في مصر، ودعوا لتعويض ذلك باستقبال حافل لهم في مصر.

  • المذيع المقرب من النظام المصري عمرو أديب علق على ضعف ميزانية اتحاد اليد قائلا: "لحد إمتى هنفضل نصرف على فشلة (يقصد فريق كرة القدم) بيجبولنا الهزيمة؟"

  • أرجع الكاتب "عمار علي حسن" فوز لاعبي كرة اليد لابتعاد من أسماهم "لصوص كبار مثل حال كرة القدم" عن هذه اللعبة الشعبية، وعدم استغلال السلطة للعبة في الدعاية لها مثل كرة القدم، وإبداع لاعبيها "بعيدا عن القهر والوصاية والفساد والنفاق".

  • عقد مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للإعلام، مقارنة بين منتخب ناشئي اليد، الفائز بكأس العالم، وبين منتخب كرة القدم، الذي خرج مبكرًا من الدور بكأس العالم في روسيا 2018، ومن دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية بمصر 2019، ليؤكد أن سبب الفشل هو "فساد الإدارة والمصالح الشخصية".

  • أشاد المصريون ومسؤولو اتحاد كرة اليد المصري، بوقوف لاعبي نيجيريا بجوار الفريق المصري وتشجيعهم له بحرارة وهم يرفعون علم مصر.
خلفيات:
  • فاز منتخب مصر على منتخب ألمانيا بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما أمس في مقدونيا، وسيطر منتخب الفراعنة على زمام الأمور.
  • تعد مصر أول دولة أفريقية ومن خارج أوربا تفوز باللقب، وفاز عبد الرحمن حميد بلقب أفضل حارس في البطولة، وأحمد هشام "دودو" بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وحسن وليد بلقب هداف البطولة برصيد 51 هدف وفقا لما جاء في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد.

  • سبق للمنتخبات المصرية لكرة اليد الفوز بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للشباب عام 1993، وبرونزية بطولة العالم للشباب في 1999 ثم ذهبية أولمبياد الشباب في 2010 ثم الميدالية الفضية في أولمبياد الشباب 2014 والمركز الثالث في بطولة العالم لليد في 2019 التي أقيمت في إسبانيا الشهر الماضي.
المصدر : مواقع التواصل
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