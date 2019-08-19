مصر: سخرية من مكافأة منتخب اليد للناشئين الفائز بكأس العالم

أصيب مشجعو منتخب مصر للناشئين الفائز ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الأولى، بصدمه في أعقاب إعلان الاتحاد المصري صرف مكافأة 1500 جنية (90 دولارا) لكل لاعب لفوزهم بالبطولة.
وهاجم رياضيون ونقاد وإعلاميون ونشطاء هذه المكافأة التي تقل عن الحد الأدنى للأجور في مصر (2000 جنيه)، وطالبوا بتعديل طريقة الإنفاق على منتخبات مصر ووقف الإسراف على فرق كرة القدم "الفاشلة" والاهتمام بالرياضات الأخرى.
حتي لو هيدوهم ١٥٠٠ دولار او ١٠٠ الف جنيه ..
بقي الناجح ياخد اقل من الفاشل؟ مش عدل إطلاقاً ..
بتوع كرة القدم ياخدوا فلوس علي إعلانات و يفضحونا في كل مكان ..مرة في كاس العالم في روسيا و مرة في كاس أفريقيا .. و عادي كدة ياخدوا ملايين علي الفضايح و الخسارة و الاستهتار؟#كره_اليد pic.twitter.com/hNEEPznlaC
— Afaf 🇪🇬 (@Anfosha) August 19, 2019
١٥٠٠ جنيه مكافأة من اتحاد كرة اليد لكل لاعب في منتخب الناشئين اللي رجع بكأس العالم وشرف مصر … والله عيب عليكوا..ده مبلغ ميجبش حذاء رياضي. لو فريق كرة القدم كنا شوفنا العجب 😏
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— مي عزام (@mayazzam_) August 19, 2019
1500جنيه دول يجيبوا ايه لشاب جاب لخزينة اتحادك بطولة العالم عارف يعني ايه بطل العالم وانت عمرك مكنت تحلم وانت في مكانك ان يبقي عندك في خزينه اتحادك بطولة زي دي طب دا لو اخدوا الفلوس دي وراحوا يشتروا طقم لبس جديدهيعدي المبلغ دا لا خليه ليكم افضل وهما كفايه عليهم فرحتهم الله يكسركم
— Mohamed Maher (@Midomaher28) August 19, 2019
كنت بدعبس على جوجل على ميزانية اتحاد #كرة_اليد بعد ما عرفت ان رئيس الاتحاد قرر ان مكافئة كل لاعب هتبقى 1500 جنيه لضعف الميزانية.. فلقيت البيان ده في وشي ان الاتحاد بيفسخ التعاقد مع شركة برزينتيشن (التابعة للدولة) لعدم التزامها بالنواحي المادية البيان ده كان في شهر ابريل اللي فات! pic.twitter.com/NEnrjveTZA
— Muhammad Shazly (@M3Shazly) August 19, 2019
هذا ردي على المزايدين:
كرة اليد في بلدنا فقيرة لذا ابتعد عنها لصوص كبار مثل حال كرة القدم
ولأنها ليست لعبة شعبية فلم تقم أي سلطة حكمت بلادنا باستغلالها في الدعاية لها ولأنها بعيدة عن أنظار إعلام يزكي الصراعات في كرة القدم فإن شبابها حقق ما حققه.
هل فهمتهم ما أقصده الآن؟
— عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) August 18, 2019