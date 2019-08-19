صلاح يكشف تفاصيل أزمته مع اتحاد الكرة المصري خلال كأس الأمم

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي انتقادات قوية لاتحاد كرة القدم في بلاده بسبب الأجواء التي رافقت المنتخب المصري خلال كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت في مصر الشهر ا

وقال نجم المنتخب المصري والمحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، الإثنين، إن قرار اعتزاله اللعب الدولي في الوقت الحالي "صعب للغاية".

وفي مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" التلفزيونية، أكد صلاح أن المنتخب المصري لم يقدم أفضل مستوى في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي أقيمت بمصر، مبررًا ذلك بـ "وجود ضغوطات كثيرة"، من دون تحديد.

وأضاف أن اعتزال اللعب مع المنتخب المصري "أمر صعب للغاية".

تصريحات صلاح:

وصف صلاح العلاقة بينه وبين الاتحاد المصري لكرة لقدم بأنها "تنافسية".

انتقد هداف ليفربول الإنجليزي تراجع المستوى الأمني في فندق إقامة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية.

تساءل "من الفائز؟ بالنسبة لي لن أكون فائزًا أبدًا لأنني أحد اللاعبين، لذلك عندما كنت أتحدث عن شيء، فكان عليهم أن يعلموا أنني أقول ذلك لأنني أريد أن أكون سعيدًا".

أضاف "لا أحاول إظهار قوتي، فأنا لا اتمتع بالقوة، ولو كنت أتمتع بالقوة لتغير الكثير من الأمور".

أكد صلاح أن أعدادا كبيرة من الجماهير كانت تحاصر غرفته الفندقية وأنه كان يضطر للانتظار داخل الغرفة حتى التاسعة والنصف مساء لحين انصراف الناس.

وقال "عندما كنت أحاول مغادرة غرفتي كنت أجد 200 شخص في انتظار، والاتحاد المصري يقول لي لماذا أنت متذمر؟".

تابع "أشتكي لأنني بشر، أريد أن أكون بجانب اللاعبين وأن أجلس وأستمتع بحياتي، نحن فريق وكل منا يحب الآخر".

أكد "عندما أحاول أن أقول شيئا ما فإنني أقوله نيابة عن اللاعبين، لأنهم يتحدثون معي ويقولون، افعل هذا أو ذاك إن كان باستطاعتك".

اشتكى صلاح من الضغط الجماهيري خلال البطولة الأفريقية، وقال "الضغط يتزايد عندما تجد 70 أو 80 ألف مشجع في كل مباراة".

أكد صلاح أنه لا يفكر في اعتزال اللعب الدولي مع الفراعنة، مضيفا "أحب بلدي مصر من كل قلبي، ودائما ما أفكر فيها. لقد دفعني شيء ما إلى الأمام لأصبح قدوة ورمزا للأطفال، أريد أن أكون حلما للأطفال ليصبحوا مثلي يوما ما، لذلك فإن الاعتزال الدولي مستبعد بالنسبة لي".

أوضح أنه لم يتدخل لإعادة زميله عمرو ورده إلى صفوف المنتخب المصري بعد قرار اتحاد الكرة باستبعاده خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا أن اللاعب يحتاج إلى علاج وإعادة تأهيل حتى لا يتكرر ما حدث معه مرة أخرى.

تابع "سعيد للغاية في ليفربول. أحب تلك المدينة، أحب الجماهير وهم يحبونني، أنا سعيد بتواجدي مع (الريدز)".

وودع المنتخب المصري منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة من الدور ثمن النهائي، عقب هزيمته أمام جنوب أفريقيا بهدف من دون رد.