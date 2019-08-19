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شاهد: ميسي وإبراهيموفيتش يتنافسان على جائزة صلاح

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش
19/8/2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش التي تمنح لصاحب أفضل هدف خلال الموسم الماضي.

التفاصيل:
  • قائمة فيفا ضمت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش بين عشرة لاعبين ولاعبات سيتنافسون على حصد أصوات المشجعين في تصويت يجرى عبر الإنترنت حتى الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.
  • ستقوم لجنة باختيار الفائز من بين الأهداف الثلاثة التي تحصد أعلى أعداد من الأصوات.
  • النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي حصل على الجائزة العام الماضي.
  • تم ترشيح هدف ميسي الذي سجله في شباك ريال بيتيس بينما ترشح إبراهيموفيتش لهدف سجله للوس أنجليس جالاكسي الأمريكي في شباك تورنتو.
  • قائمة المرشحين والمرشحات ضمت أيضا ماتيوس كونيا (البرازيل/ لايبزغ الألماني) وأجارا نشوت (الكاميرون/ فاليرنجا النرويجي) وفابيو كوالياريللا (إيطاليا/ سامبدوريا الإيطالي) وخوان فيرناندو كينتيرو (كولومبيا/ ريفر بليت الأرجنتيني) وإيمي رودريغيز (أمريكا/ يوتا رويالز الأمريكي) وبيلي سيمبسون (أيرلندا لشمالية / كليفتونفيل) وأندروس تاونسند (إنجلترا/ كريستال بالاس الإنجليزي) ودانييل زسوري (المجر/ دبرتسن المجري).
  • من المقرر تقديم جائزة بوشكاش للفائز خلال حفل الفيفا المقرر في ميلانو في 23 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

 

المصدر : الألمانية
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