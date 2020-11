شاهد: مصر تفوز بكأس العالم لكرة اليد للناشئين

أحرزت مصر لقب بطولة كأس العالم لليد للناشئين تحت 19 عاما بعد فوزها 32-28 على ألمانيا في المباراة النهائية للبطولة.

التفاصيل:

.@EHF_eg 🇪🇬 are the #NorthMacedonia2019 champions! 🏆 They defeat @DHB_Teams 🇩🇪 32:28 to become the first non-European team to win the U19 world title 💪🏽🥳 pic.twitter.com/IIB11HEcDt

— International Handball Federation (@ihf_info) August 18, 2019