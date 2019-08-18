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شاهد: مصر تفوز بكأس العالم لكرة اليد للناشئين

18/8/2019

أحرزت مصر لقب بطولة كأس العالم لليد للناشئين تحت 19 عاما بعد فوزها 32-28 على ألمانيا في المباراة النهائية للبطولة.

التفاصيل:
  • الشوط الأول للمباراة انتهى بتقدم المنتخب المصري بفارق ستة أهداف بنتيجة 19- 13.
  • منتخب مصر تأهل للمباراة النهائية بفوزه على البرتغال 41- 36 في مباراة الدور قبل النهائي، فيما تأهل المنتخب الألماني بفوزه على المنتخب الدنماركي 31- 23 في نفس الدور.
  • هذه هي المرة الأولى التي تنال فيها مصر لقب البطولة، كما أنه اللقب العالمي الأول لكرة اليد المصرية منذ الفوز ببطولة العالم للشباب 1993 عندما أقيمت في القاهرة.
  • سبق للمنتخبات المصرية لكرة اليد الفوز بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للشباب عام 1993، وبرونزية بطولة العالم للشباب في 1999 ثم ذهبية أولمبياد الشباب في 2010 ثم الميدالية الفضية في أولمبياد الشباب 2014 والمركز الثالث في بطولة العالم لليد في 2019 التي أقيمت في إسبانيا الشهر الماضي.
  • من المقرر أن تستضيف مصر بطولة العالم للكبار لكرة اليد عام 2021.

المصدر : وكالات
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