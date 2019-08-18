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شاهد: سرب نحل يؤخر مباراة في الدوري البرازيلي

18/8/2019

تسبب هجوم سرب من النحل، في تأخير انطلاق مباراة لكرة القدم بالبرازيل، أمس السبت، لمدة 20 دقيقة، ضمن ملعب احتضن منافسات الدوري المحلي.

حالة هلع
  • أصيب جمهور فريقي، فورتاليزا وإنترناسيونال بحالة من الذعر، بعد أن غزا سربٌ من النحل الملعب في مدينة فورتاليزا.
  • مسؤولو الملعب، قاموا برش المبيدات الحشرية لطرد سرب النحل من الملعب، لتنطلق المواجهة بعد تأخير تجاوز الربع ساعة.

https://twitter.com/DoidoCeara/status/1162821034346778624?ref_src=twsrc%5Etfw

مستعمرة نحل
  • كان النحل قد بنى مستعمرة له قرب علم زاوية ملعب كاستيالو، وتعطلت المواجهة إلى حين وصول رجال الإطفائية لإخراج المستعمرة قبل أن تبدأ المواجهة بين الفريقين.
  • نجح الإطفائيون في إخراج النحل برشه بالمياه قبل أن يعود السرب إلى الملعب، ثم جربوا التخلص من علم راية الزاوية الذي جذب النحل، قبل أن يرشوه بمبيد حشري.

لدغة أخرى
  • أصحاب الأرض لُدِغوا مرتين في الأمسية، مرة من سرب النحل، وأخرى من إنترناسيونال الضيف الذي فاز بهدف نظيف.
  • إنترناسيونال فاز على مضيفه فورتاليزا بهدف سجله ويلنجتون سيلفا، في الدقيقة 66 ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.
  • يحتل فورتاليزا المركز 13 برصيد 17 نقطة، في حين يحتل إنترناسيونال المركز 7 برصيد 24 نقطة.
  • سانتوس يتصدر ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم برصيد 32 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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