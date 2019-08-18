شاهد: سرب نحل يؤخر مباراة في الدوري البرازيلي

تسبب هجوم سرب من النحل، في تأخير انطلاق مباراة لكرة القدم بالبرازيل، أمس السبت، لمدة 20 دقيقة، ضمن ملعب احتضن منافسات الدوري المحلي.
حالة هلع
- أصيب جمهور فريقي، فورتاليزا وإنترناسيونال بحالة من الذعر، بعد أن غزا سربٌ من النحل الملعب في مدينة فورتاليزا.
- مسؤولو الملعب، قاموا برش المبيدات الحشرية لطرد سرب النحل من الملعب، لتنطلق المواجهة بعد تأخير تجاوز الربع ساعة.
https://twitter.com/DoidoCeara/status/1162821034346778624?ref_src=twsrc%5Etfw
مستعمرة نحل
- كان النحل قد بنى مستعمرة له قرب علم زاوية ملعب كاستيالو، وتعطلت المواجهة إلى حين وصول رجال الإطفائية لإخراج المستعمرة قبل أن تبدأ المواجهة بين الفريقين.
- نجح الإطفائيون في إخراج النحل برشه بالمياه قبل أن يعود السرب إلى الملعب، ثم جربوا التخلص من علم راية الزاوية الذي جذب النحل، قبل أن يرشوه بمبيد حشري.
لدغة أخرى
- أصحاب الأرض لُدِغوا مرتين في الأمسية، مرة من سرب النحل، وأخرى من إنترناسيونال الضيف الذي فاز بهدف نظيف.
- إنترناسيونال فاز على مضيفه فورتاليزا بهدف سجله ويلنجتون سيلفا، في الدقيقة 66 ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.
- يحتل فورتاليزا المركز 13 برصيد 17 نقطة، في حين يحتل إنترناسيونال المركز 7 برصيد 24 نقطة.
- سانتوس يتصدر ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم برصيد 32 نقطة.