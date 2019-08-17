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شاهد: ماني وفيرمينو يقودان ليفربول للفوز 2-1 في ساوثامبتون

17/8/2019

حقق فريق ليفربول، السبت، انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) ليستعيد القمة من أرسنال.

وتغلب ليفربول على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين لهدف في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن أرسنال، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند صفر من النقاط في المركز الثامن عشر.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول، حتى جاءت الدقيقة 45 لينجح السنغالي ساديو ماني من إحراز هدف التقدم لليفربول.

وأضاف البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 71 قبل أن يقلص ساوثهامبتون النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر داني إنجز في الدقيقة 83.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز نوريتش سيتي على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، وإيفرتون على واتفورد بهدف دون رد، وبورنموث على أستون فيلا بهدفين لهدف، بينما تعادل برايتون مع وست هام يونايتد بهدف لكل منهما.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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