شاهد: صلاح يتدرب مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في إسطنبول

داعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال تدريبات الفريق استعدادا للقاء تشيلسي في بطولة السوبر الأوربي، التي تقام الأربعاء باسطنبول.

التفاصيل:

يظهر صلاح في فيديو وهو يتبادل الكرة مع الطفل في لفتة إنسانية تفاعل معها العديد من معجبيه على مواقع التواصل.

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الفيديو على صفحته بموقع فيسبوك، وعلق عليه قائلا: "من أجل تلك اللقطات تُلعب كرة القدم! صلاح يداعب الكرة رفقة طفلين رائعين من UEFA Foundation ويصنع معهم ذكريات سعيدة مُذهلة!".

تحية باللغة بالتركية

وجه صلاح التحية باللغة التركية لعُشاق كرة القدم في تركيا، قبيل مباراة السوبر الأوربي النسخة (44) في افتتاح المباريات الأوربية لموسم 2019 /2020.

تستضيف مدينة إسطنبول، مساء الأربعاء، المباراة التي تجمع بين الإنجليزيين ليفربول بطل دوري أبطال أوربا، وتشيلسي بطل الدوري الأوروبي (يوربا ليغ).

صلاح كتب في تغريده على توتير باللغة التركيةMerhaba) (Türkiye "مرحبا تركيا"، بعد وصول فريقه إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة.

Merhaba Turkiye 😀 — Mohamed Salah (@MoSalah) August 13, 2019

تفاعلت الجماهير التركية بتغريدة صلاح بشكل كبير، حيث نالت التغريدة عشرات الآلاف من الإعجابات خلال وقت قصير.

خلفيات:

تعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تجمع بين فريقين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تجمع فريقين من نفس البلد، ويعد برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي أكثر من توج باللقب بخمس مرات لكل منهما، ويعد برشلونة ومواطنه إشبيلية أكثر من خسر هذه البطولة في 4 مناسبات.

تتربع أندية إسبانيا على عرش الأكثر تتويجا بإجمالي 15 لقبا، ويعد برشلونة أكثر من لعب السوبر الأوربي في 9 مناسبات، من بعده مواطنه ريال مدريد ومعه ميلان ولكل منهما 7 مشاركات.

يعد ليفربول أكثر نادي إنجليزي تتويجا بالسوبر الأوربي لثلاث مرات، ومن بعده مانشستر يونايتد وتشيلسي ونوتنغهام فورست وأستون فيلا ولكل منهم لقب وحيد.