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شاهد: صلاح يسجل ويصنع في أولى مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي

9/8/2019

وجه فريق ليفربول إنذارا شديد اللهجة لجميع منافسيه في الدوري الإنجليزي بعدما افتتح مبارياته بفوز كبير على نوريتش سيتي 4-1 في الجولة الأولى من الدوري.

,تقمص النجم المصري محمد صلاح دور البطولة لفريق ليفربول بعدما سجل هدفا وصنع آخر ليقود فريقه لهذا الفوز الكبير.

الأهداف:
  • تقدم ليفربول بهدف سجله غرانت هانلي، لاعب نوريتي سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة.
  • أضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 19.
  • صنع صلاح الهدف الثالث الذي سجله فيرجيل فان دايك في الدقيقة 28.
  • أضاف ديفوك أوريجي الهدف الرابع في الدقيقة 42.        
  • جاء هدف نوريتش سيتي الوحيد في الدقيقة 64 عن طريق تيمو بوكي. 
  • حصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم فيما ظل نوريتش سيتي بلا رصيد.
خلفيات:
  • كان ليفربول قد فشل في التتويج بلقب بطولة درع الاتحاد الإنجليزي عقب خسارته 5-4 بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.
  • أنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، ولكنه توج بطلا لدوري أبطال أوربابعد فوزه على توتنهام 2- صفر في المباراة النهائية.
  • نوريتش سيتي كان قد توّج بطلا لبطولة دوري الدرجة الأولى في إنجلترا الموسم الماضي برصيد 57 نقطة. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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