شاهد: صلاح يسجل ويصنع في أولى مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي

وجه فريق ليفربول إنذارا شديد اللهجة لجميع منافسيه في الدوري الإنجليزي بعدما افتتح مبارياته بفوز كبير على نوريتش سيتي 4-1 في الجولة الأولى من الدوري.

,تقمص النجم المصري محمد صلاح دور البطولة لفريق ليفربول بعدما سجل هدفا وصنع آخر ليقود فريقه لهذا الفوز الكبير.

الأهداف:

تقدم ليفربول بهدف سجله غرانت هانلي، لاعب نوريتي سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة.

أضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 19.

صنع صلاح الهدف الثالث الذي سجله فيرجيل فان دايك في الدقيقة 28.

أضاف ديفوك أوريجي الهدف الرابع في الدقيقة 42.

جاء هدف نوريتش سيتي الوحيد في الدقيقة 64 عن طريق تيمو بوكي.

حصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم فيما ظل نوريتش سيتي بلا رصيد.

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