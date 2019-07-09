شاهد: كوت ديفوار تطيح بمالي وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

تأهل منتخب كوت ديفوار، الإثنين، إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في مصر.
التفاصيل:
- تغلب منتخب كوت ديفوار على منتخب مالي بهدف دون رد، في مباراة ثمن النهائي للبطولة القارية.
- قدم منتخب مالي شوط أول مميز للغاية، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء وكان الأقرب والأخطر في ظل تراجع كبير من الجانب الإيفواري.
- في الشوط الثاني، دخل منتخب كوت ديفوار أجواء اللقاء، وتبادل المنتخبان إهدار الفرص، حتى نجح ويلفريد زاها من تسجيل هدف المنتخب الإيفواري الوحيد في الدقيقة 76.
- بهذه النتيجة، ضرب منتخب كوت ديفوار موعدًا مع منتخب الجزائر في ربع النهائي للبطولة الأفريقية.