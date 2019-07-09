البث الحي
رياضة

شاهد: تونس تتخطى غانا وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

9/7/2019

أكمل المنتخب التونسي، الإثنين، عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر.

التفاصيل:
  • تغلب المنتخب التونسي على نظيره الغاني في مباراة ماراثونية بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بهدف لكل منتخب.
  • تقدم المنتخب التونسي بهدف عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.
  • تعادل المنتخب الغاني بهدف عبر رامي البدوي لاعب تونس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+1 من زمن المباراة.
  • لجأ المنتخبان لشوطين إضافيين ولكن لم ينجح أيًا منهما في تسجل أهداف، ومع استمرار التعادل انتقل الفريقان لضربات الترجيح التي تحسم لصالح نسور تونس بنتيجة 5-4.
  • أحرز خماسية تونس كل من، نعيم سيلتي ووهبي الخرزي وديلان برون وياسين مرياح وفرجاني ساسي.
  • سجل لغانا، مبارك واكاسو وجوردان أيو ولومور أغبينينو وتوماس بارتي، وأهدر كاليب أوكوبان.

بذلك، تضرب تونس موعدًا مع مدغشقر في ربع النهائي للبطولة القارية.

كما تحددت ملامح باقي مباريات ربع النهائي وتجمع، السنغال مع بنين، ونيجيريا مع جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار مع الجزائر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

طالب مسلم غادر حزينا.. مدرسة هولندية تصف الإسلام بـ"دين العنف"

مغردون وصفوا أسئلة المدرسة بأنها تعبر عن حالة من الإسلاموفوبيا (وكالة الأناضول)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)