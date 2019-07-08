شاهد: البرازيل تتوج بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخها

توج المنتخب البرازيلي بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية للمرة التاسعة في تاريخه بعدما تغلب على منتخب بيرو 3-1 على ملعب استاد "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو.

البرازيل بطل "كوبا أمريكا"