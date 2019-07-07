صدمة وغضب جماهيري في مصر بعد الخروج من أمم أفريقيا

ما إن انتهت مباراة مصر وجنوب أفريقيا بخروج البلد المضيف للبطولة من دور الـ16 حتى هتف الجمهور المصري ضد لاعبي المنتخب غضبا من أدائهم الضعيف.

التفاصيل:

برغم بكاء بعض الأطفال والفتيات في المدرجات لهزيمة الفريق، فقد كان رد فعل غالبية الجمهور الغاضب ممزوجا بالتشفي في هزيمة الفريق، وهي ظاهرة أرجعها بعضهم لأسباب تتعلق بعشوائية اللعب وآخرون لـ"الهزيمة تليق بفريق المتحرشين"، وانتقل التشفي لمواقع التواصل.

برغم ترحيب عدد من الجماهير باللاعب "عمرو وردة" المتهم بالتحرش، فور نزوله المباراة، فقد هاجمته فتيات بعنف وهتفن فور نزوله "يا متحرش". ثم هاجمه الجمهور كله عقب هزيمة الفريق وتحدث بعضهم عن "غضب الله علي الفريق"، وأبدت فتيات هاجمن التحرش بعنف، سعادتهن بارتباط نزوله بخسارة الفريق.

عشان اللي قالوا ان الجمهور هيّص لعمرو وردة لما اتقال اسمه..انا وصحابي هيصناله برضو بطريقتنا😌 pic.twitter.com/k7cZ6tgBBX — Menna (صبا مبارك الفلاحين) (@iMennaaa) July 6, 2019

قطاع عريض من المصريين، داخل الملعب وخارجه، أرجعوا خسارة منتخبهم ليس فقط لسوء أداء الفريق منذ بداية البطولة ولكن لسبب أخلاقي يعلق بالعفو عن لاعب "متحرش" وإشراكه في المباراة.

تستاهلوا يا متحرشين.. نكدتوا علينا الله ينكد عليكم.. انتم ماتستاهلوش تشيلوا اسم مصر.. مصر انظف من كده بكثير #مصر_جنوب_افريقيا #منتخب_المتحرشين — Rasha Abdulla (@RashaAbdulla) July 6, 2019

مصريون أرجعوا سبب الخسارة أيضا إلى "الفساد الرياضي والأخلاقي، وتحجيم الدور السياسي المحتمل لمشجعي الكرة".

لما يبقى عندنا اتحاد كورة مهمته تحسين وضع الرياضة، والفوز بالبطولات ممكن ننتظر نتايج مختلفة، لكن طول ما مهمة الاتحاد هي تحجيم الدور السياسي المحتمل لمشجعي الكورة، والإسترزاق في المقابل، حنفضل ناخد على قفانا، ولو… https://t.co/FjMOosGz0c — Hisham Kassem (@hishamkassem) July 6, 2019

الفساد الإداري، متمثلا في سوء اختيار المجموعة التي تمثل مصر في هذه البطولة.

الفساد الأخلاقي حين يتم الدفاع عن لاعب ارتكب خطأ جسيما.

الفساد التكتيكي من خلال مدرب سيء لا يحسن إدارة المباراة.

من الطبيعي مع هذا الفساد الثلاثي أن نخرج مبكرا، وبهذه الطريقة. — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) July 6, 2019

رغم توقع كثير من النقاد الرياضيين والجمهور ألا يستمر الفريق المصري حتى الأدوار النهائية بسبب ضعف مستواه، فقد أغضبهم الإصرار على مشاركة اللاعب عمرو وردة المتهم بالتحرش في المباراة بعد العفو عنه.

عشان اللي قالوا ان الجمهور هيّص لعمرو وردة لما اتقال اسمه..انا وصحابي هيصناله برضو بطريقتنا😌 pic.twitter.com/k7cZ6tgBBX — Menna (صبا مبارك الفلاحين) (@iMennaaa) July 6, 2019

وعتدما توقف مفعول بركة دعاء الوالدين، انكشفنا، معلش يا مصر ولا عزاء للمتحرشين ومن يناصرهم. — Khaled Mansour (@K_Mansour_) July 6, 2019

نقاد وإعلاميون ورجال أعمال طالبوا بمحاسبة المسؤول عن الهزيمة.

المسؤول الأول عن الأخفاق هو أبو ريده و مجلسه و من بعدهم المدرب الفاشل.. مطلوب اليوم أستقالتهم خلص الكلام — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) July 6, 2019

من طول ما مفيش حساب على الهزيمة مفيش فايدة مستقبلا … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 6, 2019

اوعى حد يقولى انه انصدم او انها مفاجاه كان باين المستوى من الاول احنا اللي بس كنا بنساند وبندعى . لكن الكوره في النهايه عرق ولياقه ولعيبه ملتزمه لازم حد يتحاسب لازم حد يتحاسب لازم حد يتحاسب — Amr Adib (@Amradib) July 6, 2019

الناقد الرياضي المصري علاء صادق أرجع الهزيمة إلى ما أسماه "الفساد الذي يسيطر على الكرة المصرية منذ فترة".

ناشطون هاجموا النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لمساندته اللاعب وردة، قائلين إنها "وصمة عار في تاريخه".

https://twitter.com/Sadei31156007/status/1147611552184446984?ref_src=twsrc%5Etfw

مسؤول في اتحاد الكرة المصري، رفض ذكر اسمه، قال للجزيرة مباشر فور نهاية المباراة إنه يتوقع أن يكون الاتحاد "هو كبش الفداء"، وبالفعل عقب المباراة قالت صحيفة "اليوم السابع" القريبة من جهاز المخابرات إن "جهات سيادية ستبدأ التحقيق في ملفات فساد اتحاد الكرة".