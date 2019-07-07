صدمة وغضب جماهيري في مصر بعد الخروج من أمم أفريقيا

ما إن انتهت مباراة مصر وجنوب أفريقيا بخروج البلد المضيف للبطولة من دور الـ16 حتى هتف الجمهور المصري ضد لاعبي المنتخب غضبا من أدائهم الضعيف.
عشان اللي قالوا ان الجمهور هيّص لعمرو وردة لما اتقال اسمه..انا وصحابي هيصناله برضو بطريقتنا😌 pic.twitter.com/k7cZ6tgBBX
— Menna (صبا مبارك الفلاحين) (@iMennaaa) July 6, 2019
تستاهلوا يا متحرشين.. نكدتوا علينا الله ينكد عليكم.. انتم ماتستاهلوش تشيلوا اسم مصر.. مصر انظف من كده بكثير #مصر_جنوب_افريقيا #منتخب_المتحرشين
— Rasha Abdulla (@RashaAbdulla) July 6, 2019
لما يبقى عندنا اتحاد كورة مهمته تحسين وضع الرياضة، والفوز بالبطولات ممكن ننتظر نتايج مختلفة، لكن طول ما مهمة الاتحاد هي تحجيم الدور السياسي المحتمل لمشجعي الكورة، والإسترزاق في المقابل، حنفضل ناخد على قفانا، ولو… https://t.co/FjMOosGz0c
— Hisham Kassem (@hishamkassem) July 6, 2019
الفساد الإداري، متمثلا في سوء اختيار المجموعة التي تمثل مصر في هذه البطولة.
الفساد الأخلاقي حين يتم الدفاع عن لاعب ارتكب خطأ جسيما.
الفساد التكتيكي من خلال مدرب سيء لا يحسن إدارة المباراة.
من الطبيعي مع هذا الفساد الثلاثي أن نخرج مبكرا، وبهذه الطريقة.
— عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) July 6, 2019
عشان اللي قالوا ان الجمهور هيّص لعمرو وردة لما اتقال اسمه..انا وصحابي هيصناله برضو بطريقتنا😌 pic.twitter.com/k7cZ6tgBBX
— Menna (صبا مبارك الفلاحين) (@iMennaaa) July 6, 2019
وعتدما توقف مفعول بركة دعاء الوالدين، انكشفنا، معلش يا مصر ولا عزاء للمتحرشين ومن يناصرهم.
— Khaled Mansour (@K_Mansour_) July 6, 2019
المسؤول الأول عن الأخفاق هو أبو ريده و مجلسه و من بعدهم المدرب الفاشل.. مطلوب اليوم أستقالتهم خلص الكلام
— khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) July 6, 2019
من طول ما مفيش حساب على الهزيمة مفيش فايدة مستقبلا …
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 6, 2019
اوعى حد يقولى انه انصدم او انها مفاجاه كان باين المستوى من الاول احنا اللي بس كنا بنساند وبندعى . لكن الكوره في النهايه عرق ولياقه ولعيبه ملتزمه لازم حد يتحاسب لازم حد يتحاسب لازم حد يتحاسب
— Amr Adib (@Amradib) July 6, 2019
— Dr. Alaa Sadek (@DrAlaaSadek) July 6, 2019
https://twitter.com/Sadei31156007/status/1147611552184446984?ref_src=twsrc%5Etfw
جهات سيادية تبدأ التحقيق فى ملفات فساد اتحاد الكرةhttps://t.co/gq7RqpsnZL#مصر_جنوب_افريقيا#EGYRSA#امم_افريقيا_2019#ThePharaohs#CAN2019
— اليوم السابع (@youm7) July 6, 2019
— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 7, 2019