شاهد: مدغشقر تكتب التاريخ وتتأهل لربع النهائي بأمم أفريقيا

واصل منتخب مدغشقر كتابته للتاريخ في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر بعدما انتزع بطاقة العبور إلى ربع نهائي البطولة القارية.
منتخب مدغشقر يكتب التاريخ في كأس الأمم الأفريقية:
- تغلب منتخب مدغشقر على منتخب الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
- بذلك، ينتظر المنتخب المالغاشي في ربع النهائي الفائز من لقاء الإثنين بين تونس وغانا.
- جاءت بداية المباراة سريعة من جانب منتخب مدغشقر حيث أحكم لاعبوه السيطرة على وسط الملعب في رحلة بحث عن هدف مبكر، ما دفع لاعبي الكونغو الديمقراطية للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
- اعتمد لاعبو مدغشقر على الكرات العرضية على أمل الوصول إلى مرمى الكونغو الديمقراطية إلى أن جاءت الدقيقة التاسعة لينجح المالغاش في إحراز هدف التقدم إثر تسديدة صاروخية من إبراهيم أمادا سكنت الشباك.
- بعدها بحث لاعبو الكونغو الديمقراطية عن فرصة إدراك التعادل بشتى الطرق، فأحكموا السيطرة على وسط الملعب وتوالت الفرص الضائعة واحدة تلو الأخرى.
- جاءت الدقيقة 21 لتشهد التعادل للكونغو الديمقراطية عندما تلقى سيدريك باكامبو كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى مسجلًا التعادل.
- بعدها تبادل الفريقان الهجمات في محاولة لإحراز الهدف الثاني لكن من دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
- ازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني حيث توالت الهجمات من الجانبين، وجاءت الدقيقة 77 لتشهد الهدف الثاني لمدغشقر عندما تلقى فانيفا إيما أندرياتسيما كرة عرضية وضعها برأسه في المرمى.
- بعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز مدغشقر باللقاء، جاء هدف التعادل القاتل للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 90 عن طريق شانسيل مبيمبا الذي تلقى عرضية نموذجية وضعها برأسه في المرمى لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليخوضا شوطين إضافيين.
- لم تتغير الأمور في الشوطين الإضافيين ليتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمتها مدغشقر لصالحها بنتيجة 4-2.