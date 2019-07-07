شاهد: مدغشقر تكتب التاريخ وتتأهل لربع النهائي بأمم أفريقيا

واصل منتخب مدغشقر كتابته للتاريخ في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر بعدما انتزع بطاقة العبور إلى ربع نهائي البطولة القارية.

منتخب مدغشقر يكتب التاريخ في كأس الأمم الأفريقية: