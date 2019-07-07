شاهد: الجزائر تكتسح غينيا بثلاثية وتتأهل لربع النهائي بأمم أفريقيا

تأهل المنتخب الجزائري لدور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر، بعد فوزه السهل 3- صفر على منتخب غينيا اليوم الأحد في دور الستة عشر للبطولة.

وواصل محاربو الصحراء بنجاح حملتهم نحو استعادة لقب البطولة القارية الغائب عن خزائن الفريق منذ 29 عاما.

تأهل المنتخب الجزائري لدور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية