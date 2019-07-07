بعد خروج منتخب الفراعنة القاري: استقالة رئيس اتحاد الكرة المصري

أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب المصري من بطولة الأمم الأفريقية.

وودّع المنتخب المصري، أمس السبت، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة على أرضه ووسط جمهوره.

خسر المنتخب المصري من جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة القارية.

استقالة هاني أبو ريدة:

قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، الأحد، إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

عن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق، أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

أكد أبو ريدة أنه من واقع المسؤولية الوطنية، فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.

أكد المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه بدعوة المهندس هاني أبو ريدة بتقديم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد استقالتهم معه من الاتحاد.

أبدي مجاهد في تصريحات صحفية التزامه أيضا بالاستمرار في عمله كمنسق عام لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا من أجل استكمال المهمة كالتزام وطني وأدبي.

أعلن اللاعب السابق حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري استقالته من منصبه بعد خروج منتخب الفراعنة من بطولة أمم أفريقيا.

قال حازم إمام عبر "تويتر": "بعد هذه النتائج وجب علينا الاستقالة وبالتوفيق فيما هو قادم للكرة المصرية".

أعلن سيف زاهر استقالته من عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم، وقال في "تغريدة" له عبر موقع "تويتر" حاولنا كثيرا واجتهدنا ولكن وجبت الاستقالة بعد خروج منتخبنا، بالتوفيق للكرة المصرية فيما هو قادم".

مدرب مصر يعلن تحمله مسؤولية الخروج القاري:

أعلن المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري تحمله مسؤولية الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بمصر.

جاء ذلك بعد هزيمة مصر من جنوب إفريقيا بهدف دون رد ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة القارية.

في مؤتمر صحفي، قال أغيري: "أنا من يتحمل مسؤولية الخروج من أمم أفريقيا، كما أنني فخور باختياراتي من اللاعبين الذين تم ضمهم لمعسكر المنتخب المصري".

أضاف: "قمنا بعمل أكثر من فرصة على مرمى جنوب أفريقيا، لكن لم ينجح المهاجمون في تسجيلها بسبب تفوق دفاع جنوب إفريقيا الواضح".

أوضح: "هجوم جنوب إفريقيا سجل هدفًا واستغل الفرصة وتأهل إلى ربع النهائي القاري".

وعن مستقبله مع منتخب مصر، قال أغيري "لم يتحدث معي أحد بشأن الرحيل عن تدريب منتخب مصر من عدمه في الوقت الحالي، وسأعقد جلسة مع مسؤولي الاتحاد المصري للعبة لحسم مسألة مصيري".