نيجيريا تعبر الكاميرون إلى دور الثمانية بأمم أفريقيا

سجل النيجيري أوديون إيغالو هدفين وصنع هدفا ليقود منتخب بلاده للتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا عقب الفوز على المنتخب الكاميروني 3-2 في دور 16 من البطولة.
التفاصيل
- تقدم المنتخب النيجيري بهدف سجله أوديون إيغالو في الدقيقة 19 ثم تعادل المنتخب الكاميروني عن طريق ستيفان باهوكين في الدقيقة 41 ثم أضاف كلينتون موا نجي هدف التقدم للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الكاميروني 2-1.
- في الشوط الثاني سجل إيغالو الهدف الثاني له وللمنتخب النيجيري في الدقيقة 63 ثم صنع الهدف الثالث الذي سجله أليكس إيوبي في الدقيقة 66.
- كان المنتخب الكاميروني تأهل لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف خلف غانا، فيما تأهل المنتخب النيجيري بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف مدغشقر.
- يلتقي المنتخب النيجيري في دور الثمانية مع الفائز من المباراة التي تجمع بين المنتخبين المصري والجنوب أفريقي.
- المنتخب الكاميروني توج باللقب خمس مرات كان آخرها في 2017، فيما توج المنتخب النيجيري باللقب ثلاث مرات كان آخرها في 2013.