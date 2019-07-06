نيجيريا تعبر الكاميرون إلى دور الثمانية بأمم أفريقيا

سجل النيجيري أوديون إيغالو هدفين وصنع هدفا ليقود منتخب بلاده للتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا عقب الفوز على المنتخب الكاميروني 3-2 في دور 16 من البطولة.

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