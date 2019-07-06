مصر تلحق بالمغرب وتودع أمم أفريقيا مبكرا

لحق المنتخب المصري بنظيره المغربي وودع منافسات بطولة الأمم الأفريقية مبكرا، بعد هزيمته 1- صفر أمام منتخب جنوب أفريقيا، خلال مباراة الدور 16 للبطولة.

وكان المنتخب المغربي قد خسر بركلات الترجيح أمس الجمعة أمام بنين بنتيجة 4-1.

وأفسد منتخب جنوب أفريقيا احتفالات نظيره المصري بخوض مباراته رقم 100 في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وأخرجه من النسخة الحالية.

ويدين منتخب جنوب أفريقيا (الأولاد) بالفضل في هذا الفوز لثيمبينكوسي لورش الذي سجل هدف الحسم قبل خمس دقائق من النهاية.

ويلتقي منتخب جنوب أفريقيا في دور الثمانية يوم الأربعاء المقبل مع نظيره النيجيري الذي تغلب على الكاميرون 3-2 في وقت سابق اليوم في مباراة أخرى بدور الستة عشر.

وخاض المنتخب المصري المباراة رقم 100 في تاريخه بكأس الأمم الأفريقية حيث فاز في 57 مباراة وتعادل في 17 وخسر في 26 مباراة.

وخلال جميع المباريات التي خاضها منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا سجل الفريق 164 هدفا واهتزت شباكه 88 مرة.

وتأهل المنتخب المصري لدور الستة عشر بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي 1- صفر ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية 2- صفر وبالنتيجة نفسها فاز الفراعنة على أوغندا في المجموعة الأولى.

أما منتخب جنوب أفريقيا فتأهل لدور الستة عشر بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بالهزيمة أمام كوت ديفوار صفر-1 والفوز على ناميبيا 1- صفر والخسارة أمام المغرب صفر-1.

والتقى الفريقان 11 مرة سابقة وكان الفوز حليفا للأولاد في ست منها ومن نصيب الفراعنة في أربع مباريات فيما انتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل.

ومن بين هذه المباريات، كانت هناك سبع وديات لكن المباراة الرسمية الأكثر أهمية بين الفريقين كانت في نهائي 1998 وانتهت لصالح الفراعنة كما انتهت المواجهة الأخرى بين الفريقين في نهائيات كأس الأمم لصالح الفراعنة أيضا.