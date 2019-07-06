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ماني يقرر الابتعاد عن ركلات الجزاء مع السنغال

أضاع ماني ركلة جزاء خلال فوز السنغال على أوغندا في دور 16 أمس الجمعة
أضاع ماني ركلة جزاء خلال فوز السنغال على أوغندا في دور 16 أمس الجمعة
6/7/2019

قال ساديو ماني مهاجم السنغال إنه لن يسدد ركلة جزاء في المرة القادمة بعد أن أهدر ركلتين في مباراتين متتاليتين بكأس الأمم الأفريقية في مصر.

وأضاع ماني، الذي سجل ثلاثة أهداف في البطولة، ركلة جزاء خلال فوز السنغال 1-صفر على أوغندا في دور 16 أمس الجمعة بهدف من توقيعه بعد أن أهدر ركلة أخرى خلال الفوز 3-صفر على كينيا في المباراة السابقة.

التفاصيل
  • قال ماني لوسائل إعلام سنغالية بعد اللقاء "أهدرت ركلتين في مباراتين ويجب أن اعترف بأن هذا المعدل ليس جيدا".
  • أضاف مهاجم ليفربول "لا أريد معاقبة فريقي لذا سأتنحى جانبا في ركلات الجزاء وسأترك الفرصة لزملائي للتسديد. عندما أعود لفريقي سأواصل العمل على تحسين هذا الأمر".
  • في وقت سابق أكد مدرب السنغال أليو سيسي أنه يدعم ماني للاستمرار في تنفيذ ركلات الجزاء.
  • قال سيسي "هذه ثقة فيه لذلك يسدد ركلات الجزاء لكن سأتناقش معه في هذا الأمر".
  • عاش ماني، الذي سجل 19 هدفا في 63 مباراة دولية، فترات تألق وتراجع في كأس الأمم خلال مشاركته الثالثة بالبطولة.
  • خاض ماني مباراتين في نسخة 2015 عندما خرج فريقه من الدور الأول وقبل عامين في الغابون سجل هدفين لكنه لم يمنع السنغال من الخروج من دور الثمانية أمام الكاميرون وأهدر ركلة ترجيح حاسمة.
  • تلتقي السنغال، التي لم تتوج باللقب من قبل، مع بنين في دور الثمانية.
المصدر : وكالات
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