بعد أبو تريكة: دعوات للهتاف ضد إسرائيل في أمم أفريقيا

تصدرت دعوة إلكترونية للهتاف ضد إسرائيل في مباراة مصر بمنافسات كأس أمم أفريقيا، اليوم السبت، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ماذا يحدث؟

تغريدات ضد إسرائيل

لماذا 73؟

We did it and we always can !#الدقيقه73_اهتف_ضد_اسراييل pic.twitter.com/7hMJIfsWh5

— عُمَر (@Omar_Elmaghny) July 6, 2019