بنين تواصل مفاجآتها وتخرج المغرب من كأس أمم أفريقيا

تأهل منتخب بنين إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره المغربي 4-1 بركلات الترجيح الجمعة، في دور الستة عشر للمسابقة.

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