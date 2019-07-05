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رياضة

بنين تواصل مفاجآتها وتخرج المغرب من كأس أمم أفريقيا

5/7/2019

تأهل منتخب بنين إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره المغربي 4-1 بركلات الترجيح الجمعة، في دور الستة عشر للمسابقة.

التفاصيل
  • الوقتان الأصلي والإضافي انتهيا بالتعادل بهدف.
  • تقدم المنتخب البنيني بهدف سجله مويس ألديلو في الدقيقة 52 ثم تعادل المنتخب المغربي عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 76.
  • أضاع حكيم زياش ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
  • في ركلات الترجيح سجل للمنتخب البنيني كل من أوليفر فيردون وديفيد شيجلا وأناني تيدجاني فيما سجل للمنتخب المغربي أسامة الإدريسي وأهدر سفيان بوفال ويوسف النصيري.
  • صعد المنتخب المغربي لهذا الدور بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، فيما صعد منتخب بنين لهذا الدور بصفته واحدا من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة بعدما جمع ثلاث نقاط من 3 تعادلات.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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