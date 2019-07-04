صلاح يطارد راموس خلال أجازته في مصر

خيمت عرقلة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الشهيرة، على أول زيارة للاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس، لمصر منذ تلك الواقعة.

التفاصيل

الثلاثاء، وصل راموس، مطار الغردقة الدولي شرقي مصر، لقضاء إجازة لعدة أيام، ونقلت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن بعض الجماهير استقبلته بالهتاف لـ"مو صلاح".

بحسب إعلام محلي، وجد راموس استقبالا حافلا في منتجع الغردقة، حيث تم تعليق لوحات دعائية تحمل اسمه وترحب بوصوله، وتم تداول مقاطع فيديو لاحتفاء مصريين به والتقاط الصور معه.

تفاعلت منصات التواصل لا سيما في تويتر، الخميس، مع زيارة راموس بين مؤيد ومعارض وساخر.

تعجبت حسابات من استضافة راموس، رغم اعتدائه على محمد صلاح من قبل، وغضب المصريين منه، واستنكرت بسخرية هذا الاستقبال الحافل.

قال أحد المغردين إن فكرة دعوة مشاهير كرة القدم لترويج السياحة جيدة، لكنه اعتبر أن دعوة راموس غير صائبة.

أضاف "سمعته كلاعب ارتكب أخطاء متعمدة ضد صلاح ولاعبين آخرين مشينة، ناهيك عن حملات الهجوم عليه. الرياضة أخلاق رفيعة والجماهير تفضل ذوي السمعة الطيبة".

في المقابل، قال مغرد آخر إن وجود راموس هي دعوة مدفوعة الثمن بهدف تنشيط السياحة، ومن الطبيعي أن تكون جميع مراسم استقباله بشكل مميز.

أضافت "رغم ده (هذا) .. مصريون عاديون عرفوا واستنوه قدام (وانتظروا أمام) الفندق وهتفوا وغنوا باسم صلاح لما شافوه (رأوه)".

صلاح وراموس