شاهد: بيرو تكتسح تشيلي بثلاثية وتتأهل لنهائي "كوبا أمريكا"

واصل المنتخب البيروفي، صباح الخميس، مفاجآته في بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، وتأهل للمباراة النهائية.

بيرو تكتسح تشيلي

أطاح المنتخب البيروفي بحامل اللقب منتخب تشيلي وتغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة نصف النهائي للبطولة القارية.

قدم منتخب بيرو أداءً مميزًا للغاية في الشوط الأول، ونجح في أن يكون صاحب الريادة وسيطر على مجريات اللعب، وسجل هدفين عن طريق إديسون فلوريس ويوشيمار يوتون في الدقيقتين 21 و38 من زمن اللقاء.

دخل المنتخب التشيلي الشوط الثاني بقوة كبيرة وامتلك الكرة تمامًا وشكل خطورة كبيرة على مرمى بيرو، ولكن وجد تألق كبير من الدفاع وحارس المرمى.

على عكس سير اللقاء، نجح منتخب بيرو في تسجيل الهدف الثالث عن طريق باولو غيريرو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتكون بمثابة رصاصة الرحمة للمنتخب تشيلي.

أهدر إدواردو فارغاس ضربة جزاء لتشيلي في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو (الفار).

المباراة النهائية: