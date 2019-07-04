الاتحاد الأرجنتيني يشكو مستوى التحكيم في مباراة البرازيل

اشتكت الأرجنتين رسميا من مستوى التحكيم خلال مباراة المنتخب الأول التي خسرها أمام البرازيل صفر/2 في الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

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الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول).

الاتحاد الأرجنتيني قال إن المنتخب تأذى بشكل واضح من قرارات الحكم الإكوادوري رودي زامبورانو خلال المباراة.

نشر الاتحاد الأرجنتيني على موقعه الإلكتروني، الخطاب المكون من ست صفحات والذي أرسله إلى كونميبول.

اشتكى الاتحاد الأرجنتيني في خطابه من عدم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) للتحقق من قرارين كان من الممكن أن يؤديا إلى احتساب ركلتي جزاء بعد ارتكاب خطأين بحق سيرخيو أغويرو ونيكولاس أوتاميندي.

ظهر أن أغويرو تم عرقلته من قبل داني ألفيش خلال اللقاء.

أبدى لاعبو المنتخب الأرجنتيني استياءهم من عدم احتساب ركلة جزاء عندما سقط أوتاميندي داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من أرثر.

انتقد ليونيل ميسي وليونيل سكالوني، المدير الفني، الحكم مباشرة عقب اللقاء.

شكك كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني في "أخلاقيات، وولاء، وشفافية" اتحاد كونميبول بعد عملية إعادة هيكلته عقب فضائح متعددة كما هاجم البرازيل، البلد المضيف للبطولة.

انتقد تابيا تنظيم البرازيل، والجماهير القليلة ونوعيات الملاعب بينما هاجم رئيس البلاد جايير بولسونارو للتلويح للجماهير من الملعب خلال فترة ما بين شوطي مباراة الدور قبل النهائي التي أقيمت في مدينة بيلو هوريزونتي.

تشويش على الفار

موقع "غلوبو إسبورتي" الإخباري ذكر أن الفريق الأمني للرئيس البرازيلي حاول منع إشارات البث ما تسبب في اعتراض وانقطاع الاتصال مع نظام حكم الفيديو المساعد (فار).

نفت اللجنة المنظمة المحلية البرازيلية أن موجات الاتصالات التي كان يستخدمها الفريق الأمني الرئاسي هي السبب في قطع الاتصالات مع "فار"، قائلة إن مشكلة انقطاع الاتصالات حلت قبل انطلاق صافرة البداية.

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